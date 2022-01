Madagascar: Descente dans l'Atsimondrano Rajoelina appelle les églises à accueillir les sinistrés

L'Eglise mormone donne l'exemple. En effet, l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est la première à tendre la main à l'Etat pour contribuer à la prise en charge des sinistrés. La décision a été officialisée hier.

Le président Andry Rajoelina s'est rendu à Ampitatafika pour constater de visu l'état des infrastructures d'accueil. Cette commune est fortement touchée par les inondations à cause de la montée de la Rivière Sisaony. Par rapport aux autres sites d'hébergement dans les établissements scolaires publics ou les gymnases, les sites proposés par l'Eglise mormone sont plutôt satisfaisantes. Propres et dotées de sanitaires séparés pour les hommes et les femmes.

D'ailleurs, durant cette rencontre avec le président de la République, les responsables de l'Eglise ont confirmé leur disponibilité à soutenir l'Etat dans la prise en charge des sinistrés. Ils ont même annoncé que d'autres églises mormones dans d'autres quartiers sont aussi disponibles. Tout en remerciant l'Eglise mormone, le Chef de l'Etat a lancé un appel à l'endroit des autres confessions religieuses en les encourageant à venir en aide aux compatriotes sinistrés. Reste à savoir si cet appel sera pris en considération. Hier, le numéro Un d'Iavoloha était de nouveau sur le terrain pour visiter les différents sites d'hébergement des sinistrés dans l'Atsimondrano.

Il s'agit de sa troisième descente depuis le début de ces intempéries. Avant de se rendre à Ampitatafika, Andry Rajoelina était du côté de Tanjombato, dans le quartier d'Ankeniheny Ambodirano, fortement touché par la montée des eaux. Toutes les maisons de ce quartier sont sous les eaux. La délégation a pris des vedettes rapides depuis la digue de Soavina pour se rendre sur les lieux. Ankeniheny compte plus d'un millier de sinistrés. Tous, sont hébergés à l'EPP et le CEG de Tanjombato où ils reçoivent des soins médicaux gratuits outre les repas chauds trois fois par jour. Chaque famille a également reçu un don de matelas, des couvertures et des sceaux. Une équipe du Ministère de la Santé est présente en permanence sur les sites.

D'ailleurs, tous ceux qui présentent des symptômes ont bénéficié d'un test TDR au palu et un test COVID. Au niveau du site d'hébergement à l'EPP Tanjombato, 4 sinistrés ont été testés positifs à la COVID-19. Ils ont tout de suite été envoyé au CTC Village Voara Andohatapenaka, a expliqué un responsable.

Par ailleurs, un tracing contacts a ensuite été réalisé. Durant cette descente, le président Andry Rajoelina a annoncé que toutes les familles sinistrées bénéficieront d'aides sociales pour que les sinistrés puissent se reconstruire. Ils auront une aide financière outre le Vatsy tsinjo et le Tosika fameno. Les responsables des quartiers ont reçu une instruction d'accélérer la distribution de carnets biométriques pour mieux coordonner la distribution.