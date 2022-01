Madagascar: Manan'Ara - Concert de solidarité pour Zaka Kely

" Iray vatsy iray aina " dit-on. Pour le groupe Manan'Ara, le proverbe prend tout son sens. Actuellement, le guitariste Zaka kely, et non moins arrangeur du groupe souffre d'insuffisance rénale.

Pour apporter son soutien à leur frère d'art, le trio Manan'Ara lance un concert de solidarité le 29 janvier au Kalybar Ankadifotsy à 14h30. " Nous invitons nos amis et les amateurs de ba-gasy à se donner la main dans cette épreuve difficile que traverse Zaka Kely. Evidemment, les fonds récoltés iront totalement à Zaka kely pour financer les soins ", avance Tah Manana, membre du groupe. Ce sera donc un après-midi de ba-gasy à souhait. Le répertoire ? Des titres des deux albums de Manan'Ara " Hafatra " et du " Solika Razafimahefa ". Entre les " Embona ", " Mamy ny fitiavana ", ou encore " Ragasy " et " Lavitry ny tiana ", l'ambiance sera au beau fixe. Dans la même foulée, le musicien Ralay partagera la scène avec le groupe en qualité d'invité.

Tendry gasy. A savoir que le groupe Manan'Ara verse essentiellement dans le " tendry gasy ". Gardant l'essence du genre, la bande à Tiana le conjugue au temps présent. Apportant ainsi un souffle nouveau dans le milieu. Si le ba-gasy est souvent étiqueté de musique de " vieillot ", ils ont su donner une toute autre image en reléguant les stéréotypes aux oubliettes. Effectivement, le ba-gasy de Manan'Ara suit l'air du temps. A l'aise dans leurs baskets, leurs membres font fi des tenues traditionnelles. Sans se cantonner à l'amour, ils abordent des sujets bien plus sérieux tels que le patriotisme et l'éducation. S'ils sont bien connus dans le milieu, Manan'Ara est un groupe à découvrir pour le large public. Et ce samedi est l'opportunité de joindre l'utile à l'agréable.