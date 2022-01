Madagascar: Football / Transfert - Theodin à la Sainte Suzanne

Il a fini par répondre à l'appel des sergents recruteurs réunionnais. Theodin Ramanjary, car c'est bien du tour défensif de Fosa Juniors qu'on parle, a enfin signé pour la Sainte Suzanne.

Cette équipe de Rina Rasolosoa, l'ancien international malgache, a fait le bon choix en misant sur Theodin pour bétonner sa défense. Très appliqué et combatif à souhait dans les duels notamment aériens, il incarne la carte de la sécurité. Et c'est mieux pour Saint Louis et tant pis pour Fosa Juniors qui doit s'atteler à colmater les brèches après le départ de son taulier. Pour l'instant en effet, les protégés de l'Italien Toto Nobile sont premiers du classement, mais sans Theodin, il va falloir trouver un défenseur pour faire un tandem avec Lolody.

À noter que Roger Theodin Ramanjary a fait ses adieux au public majungais après le match contre l'Ajesaia, non sans avoir ouvert le score sur un penalty bien entendu magistral. De quoi impressionner l'émissaire de ce club venu spécialement à Mahajanga pour négocier son transfert. Et quand on sait comment Fosa Juniors manœuvre ce genre d'exercice, c'est forcément du gagnant-gagnant.