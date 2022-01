Madagascar: Actions de solidarité - L'association Fitia aux côtés des sinistrés

Des repas chauds et de vivres sont distribués aux sinistrés des bas-quartiers de la capitale touchés par la montée des eaux.

Mobilisation générale. Les aides sociales pour les sinistrés de la capitale et ses environs commencent à se mettre en place. Fidèle à ses engagements auprès de la population surtout les plus nécessiteux en cette période de disette, l'association Fitia ne reste pas les bras croisés. Les membres au sein de l'association se sont mobilisés jour et nuit auprès des zones les plus touchées par les inondations. Depuis le jeudi 20 janvier, des repas chauds ont été offerts à la population de cinq fokontany à Ankorondrano-Andranomahery, Ankorondrano-Atsinanana, Ankorondrano-Andrefana, Tsaramasay et Ankazomanga-Andraharo au Gymnase d'Ankorondrano, à l'EPP d'Ankorondrano, l'EPP d'Antanimena et le CEG Antanimena.

Tous les jours, l'association Fitia présidée par la Première dame, Mialy Rajoelina, distribue des repas chauds aux sinistrés de ces sites, entre autres des " Koba Aina " pour les 1 240 enfants, 2 612 repas chauds le midi et 2 802 le soir. Et pour le suivi médical des sinistrés, une clinique mobile est installée dans chaque site en étroite collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé et le ministère de la Santé publique. Des médecins sont mobilisés sur place pour assurer les consultations des patients et les médicaments sont gratuits. Les actions de l'association Fitia vont s'étendre dans les autres sites et fokontany touchés par la montée des eaux dans la capitale.

Ce, pour soutenir les actions déjà lancées et initiées par les responsables étatiques, les organisations privées et les nombreux bénévoles. À partir de ce jour, l'association Fitia procédera à la distribution des " packs " contenant des vivres et les sinistrés de Tanjombato en seront les premiers bénéficiaires.