Madagascar: Barreau de Madagascar - Maître " Olala " Razafinjatovo quitte définitivement la barre

Willy Razafinjatovo est une célébrité. Mais il a rendu l'âme, hier, à l'âge de 76 ans.

Depuis les mouvements estudiantins de 1972, celui qui sera devenu, plus tard, un avocat connu et reconnu, a déjà conquis la scène publique qu'il ne quittera jamais que jusqu'à son dernier soupir, 50 ans après. Depuis quelques semaines, selon ses proches, il a été atteint d'une maladie et a dû être hospitalisé, dernièrement à l'hôpital Universitaire d'Andohatapenaka, où il a rendu l'âme.

L'avocat quitte définitivement la barre après plusieurs décennies de carrière. " Olala ", son sobriquet, est de ces dossiers chauds et brûlants qui l'ont rendu célèbre. Accusation de détournement de deniers publics et de corruption, projet d'attentat contre un président de la République, et d'autres encore, la défense de l'avocat " Olala " apparaît dans ces dossiers politico-judiciaires. Il monte au créneau et démonte les manigances parce qu'il n'hésite pas à étaler sur la place publique une affaire qui lui est confiée, quand le juriste qu'il est y sent une injustice qui trame au fond.

Dans l'arène politique, il mène ses offensives à sa manière, sans avoir été membre d'un quelconque parti, mais s'est affiché, plus d'une fois, aux côtés d'un candidat à l'élection présidentielle, sans avoir non plus manqué de tirer à boulet rouge sur un régime en place. Sous le régime d'Albert Zafy, il a été membre du conseil supérieur de contrôle. Voilà pourquoi, " Olala " est aussi une figure politique. Il n'a jamais cru qu'un trafic des ressources du pays puisse être réalisé sans la complicité des personnes hauts placées.

Aussi à l'aise à la barre que devant la presse, maître Willy Razafinjatovo n'était pas tout simplement une source pour les journalistes, mais plutôt un ami pour beaucoup de professionnels de la presse avec lesquels il a entretenu une relation exceptionnellement amicale, l'avocat s'est distingué par son franc-parler qui a sauté aux yeux du grand public à travers ses nombreuses apparitions médiatiques. A cette disparition de Willy Razafinjatovo, la presse malgache perd une de ses défenses les plus fidèles de la liberté aussi recherchée et tant revendiquée. L'avocat " Olala " a, en effet, défendu plusieurs journalistes devant la justice lorsque la liberté d'expression a été atteinte. L'équipe de Midi Madagasikara présente ses condoléances à la famille du défunt.