Madagascar: OMH - Prix de carburants maintenus et stock suffisant

Une cinquantaine de camions citernes remplis de gazole en transit sont prévus remonter sur Tana mais encore bloqués au niveau de Moramanga, depuis hier.

Malgré les coupures de la RN2 reliant Antananarivo et Toamasina, en raison des intempéries ces derniers temps, l'Office Malgache des Hydrocarbures (OMH) veut rassurer les consommateurs. " Ceux-ci devraient consommer des carburants normalement. Aucun problème d'approvisionnement n'est à craindre pour satisfaire les besoins d'Antananarivo.

En effet, on dispose encore d'un stock de produits pétroliers suffisant avec 20 jours d'autonomie pour l'essence Super et 18 jours d'autonomie pour le gazole ". Le directeur général de l'OMH, Jean Baptiste Olivier, l'a déclaré lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à son siège à Behoririka. Et lui d'ajouter qu'en attendant la mise en place d'un pont Bailey par le ministère des Travaux Publics pour rétablir la circulation sur la RN2, une cinquantaine de camions citernes remplis de gazole en transit sont bloqués au niveau de Moramanga. " Et une autre quarantaine de camions citernes semi-remorques remplis d'essence Super sont également prêts à remonter sur Tanà ", a-t-il enchaîné.

Deux caboteurs. Ces travaux d'installation du pont Bailey sont prévus s'achever ce jour. Il est à noter qu'une déviation sur l'axe RN2 est déjà opérationnelle pour permettre aux voitures légères et les taxi-brousses de circuler normalement. Et dans l'autre sens, " une quarantaine de camions citernes vides sont en même temps prévus descendre sur Toamasina pour effectuer des chargements de carburants en attendant la réouverture des routes sur la RN2. Quant aux autres dépôts pétroliers dans d'autres régions comme Antsirabe, Fianarantsoa, Manakara et Morondava, qui sont alimentés à partir de Toamasina, les niveaux de stocks sont également suffisants.

Pour Antsirabe, entre autres, on a 14 jours d'autonomie pour l'essence Super et 13 jours d'autonomie pour le gazole tandis qu'à Morondava, on a 100 jours de stock pour le Super et 17 jours pour le gazole. Il en est de même pour les dépôts dans les régions côtières comme à Nosy-Be, Antsiranana, Port d'Ehoala à Taolagnaro et Mahajanga. Les deux caboteurs transportant du carburants fonctionnent normalement pour les approvisionner ", d'après toujours les explications du directeur général de l'OMH.

Cours du baril à 88 dollars. Interrogé sur les éventuelles évolutions des prix de ces produits blancs, il a soulevé que l'Etat a décidé de maintenir les prix compte tenu de la difficulté économique et le contexte actuel dans le pays, malgré la hausse incessante du cours du baril de pétrole brut sur le marché international. " Celui-ci atteint actuellement les 88 dollars le baril. Le prix des carburants en vigueur n'ont pas changé depuis juin 2019, et ce, dans le but de soutenir les consommateurs ", a-t-il précisé.

Parlant de fuel lourd destiné en grande partie pour la JIRAMA, le directeur général de l'OMH a évoqué qu'une trentaine de camions semi-remorques pleins sont également en attente de la réouverture de la circulation sur la RN2. " Une hausse de la consommation de fuel lourd est enregistrée en vue de faire fonctionner les centrales thermiques de la JIRAMA. Par ailleurs, un bateau intermédiaire transportant du fuel lourd et des produits blancs débarquera vers la fin de ce mois au port de Toamasina, outre la cargaison de carburants qui a été réceptionnée le 1er janvier dernier ", a-t-il conclu.