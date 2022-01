Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - La 17e session extraordinaire a vécu

La moisson de la dix-septième session extraordinaire de la chambre basse du Parlement, qui s'est clôturée le 25 janvier au Palais des congrès de Brazzaville, a été jugée bonne par le président de cette institution, Isidore Mvouba.

Les députés ont, en effet, du 12 au 25 janvier, adopté les trois affaires inscrites à l'ordre du jour de leur dix-septième session extraordinaire. Il s'agit notamment du projet de loi portant approbation du Plan national de développement (PND) exercice 2022-2026 ; du projet de loi portant prévention et lutte contre les infractions assimilées, ainsi que de celui portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire à quatre-vingt-dix jours.

Le président de l'Assemblée nationale s'est félicité des résultats obtenus, surtout de l'adoption du nouveau PND. " Ce cadre programmatique de deuxième génération, transposition de la vision politique et stratégique du président Denis Sassou N'Guesso, permettra à notre pays de disposer d'une économie forte et résiliente, avec à la clé le développement d'activités diversifiées et créatrices de richesses et d'emplois. Ce modèle devra assurer, de manière continue, l'amélioration des conditions de vie de la population. En un mot, il s'agira de manière effective, de transformer nos avantages comparatifs en avantages compétitifs ", a commenté Isidore Mvouba.

S'agissant de la loi portant prévention et lutte contre les infractions assimilées, il a déclaré que son adoption augure une ère nouvelle dans la lutte contre les antivaleurs au Congo. " Cette loi met en exergue l'amélioration des conditions nécessaires à l'éthique, la moralisation de la vie publique, la promotion de l'intégrité, la transparence, la responsabilité et la bonne gestion des affaires et des biens publics ", a-t-il précisé.

Isidore Mvouba a, par ailleurs, salué les efforts réalisés par le gouvernement dans les négociations avec le Fonds monétaire international qui ont abouti à un accord de Facilité élargie de crédit. " Une nouvelle, de nature à nourrir notre espérance ", s'est-il réjoui.

La session se clôturant le jour des adieux de la nation à l'ancien Premier ministre, Clément Mouamba, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que l'illustre disparu a reçu des hommages dus au rang qu'il a occupé. " Doyen d'âge à l'installation de la 14e législature, Premier ministre, chef du gouvernement de 2016 à 2021, le député Clément Mouamba a été à la hauteur de la tâche que lui avait confiée le président de la République. Il a servi la République avec honneur, abnégation et responsabilité dans un contexte difficile marqué par la crise économique et socio-sanitaire. Puisse cet illustre serviteur de l'Etat reposer en paix pour l'éternité sur les terres de ses ancêtres, après une vie bien remplie ", a-t-il témoigné.