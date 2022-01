Congo-Kinshasa: Hommages aux jeunes tués en 2022 - Goma - Josué Mufula crie à la cessation de la criminalité

Séjournant dans son fief à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu où il a assisté des familles endeuillées suite à l'assassinat de quelques jeunes Gomatraciens, Josué Mufula a fait savoir à la presse locale qu'il a adressé une question écrite au Premier Ministre Sama Lukonde Jean Michel pour des questions relatives à l'insécurité persistante à l'Est malgré l'état de siège instauré depuis le mois de mai 2021 et la question du maintien de la taxe RAM qu'il qualifie d'une grande "escroquerie" vis-à-vis du peuple.

Hausse de la criminalité

Cet élu de Goma s'inquiète sur la montée en flèche de la criminalité dans le chef-lieu du Nord-Kivu avec plus de 20 cas de tueries et de kidnappings enregistrés dans moins de deux semaines, cela dans le siège des institutions provinciales. "Pourquoi la plupart de résolutions urgentes soumises à votre gouvernement, après évaluation de l'état de siège au sein de la Commission Défense et sécurité de l'Assemblée nationale, n'ont jamais été appliquées jusqu'aujourd'hui ? Quelle évaluation feriez-vous des opérations conjointes entre FARDC et les troupes ougandaises à Beni, en particulier et de l'état de siège décrété en Ituri et au Nord-Kivu en général", s'interroge t-il.

Sinistrés du Nyirangongo

S'agissant de la gestion "calamiteuse" des sinistrés de la récente éruption du volcan Nyiragongo, Josué Mufula veut voir clair sur les actions réelles du gouvernement quand à la question de la prise en charge des sinistrés.

Taxe RAM

Pour lui, le Premier Ministre ne devait plus continuer à s'obstiner à maintenir les prélèvements du Registre des Appareils Mobiles (RAM), qu'il qualifie "d'illégal" et ce, malgré la situation sociale des congolais, ce qu'il qualifie "d'escroquerie".

Dégâts criminels

Notons qu'en l'espace d'un mois, au moins deux jeunes de la ville de Goma ont été tués par des hommes armés. Notamment, l'artiste engagé Black's Balume, retrouvé mort, son corps sans vie flottait sur les eaux du Lac Kivu à Kituku, alors qu'il se rendait chez lui ; Yves Kitoga, lui, avait été assassiné dans la soirée du lundi 17 janvier au quartier Himbi par des inconnus armés qui l'avaient criblé des balles au lendemain de la soutenance de son mémoire à l'Université libre du Burundi (ULBU), extension de Goma.