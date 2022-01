Tunisie: Exposition au musée de l'Institut du Monde Arabe - Slimen Elkamel à cœur ouvert

La toute première exposition muséale de Slimen Elkamel aura lieu du 4 février au 6 mars 2022, à Paris, intitulée "A cœur ouvert". L'Institut du monde arabe en coproduction avec la galerie "La La Lande", assure le maintien de cet évènement.

L'exposition retrace différentes périodes du parcours de l'artiste tunisien depuis 2010. Elle traite d'un sujet centrale: l'amour dans la société orientale, dans une nouvelle série monographique. Le projet sera présenté et accessible au public dans trois lieux : l'Institut du monde arabe, la galerie "La La Lande" et dans la galerie Nouchine-Pehlavan. Trois lieux pour un projet qui raconte le "Parcours de Slimen Elkamel à Paris". Une monographie intitulée "Pré-figuration sur les sentiers de la peinture de Slimen Elkamel", retraçant douze ans de création de l'artiste, a été publiée par la maison Skira, en coédition avec la galerie "La La Lande".

Le commissaire de l'exposition "A cœur ouvert" est Ronan Grossiat, qui soutient l'émergence de jeunes artistes depuis plus de 15 ans, hors des logiques de marché et de spéculation. Il soutient de jeunes artistes dans une ligne politique et sociale, notamment par la production de projets lors d'expositions en institutions, de résidences ou de biennales.

La galerie "La La Lande", qui représente l'artiste SEK, a été fondée en 2018. Située dans le XIVe arrondissement de Paris, elle se trouve au cœur de la rue Quincampoix. La galerie s'inscrit au cœur de l'actualité artistique contemporaine, issue de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient; ses œuvres sont exposées aux quatre coins du monde à travers des foires internationales.

L'art de Slimen Elkamel

"L'art de Slimen Elkamel (né en 1983, à Mazouna, en Tunisie) est pétri du récit populaire et de l'imaginaire rural accompagnant l'artiste depuis son enfance. En cristallisant ce patrimoine littéraire et intellectuel empreint de la tradition du conte et de la poésie populaire, l'artiste se singularise par une pratique artistique qui repose, avant tout, sur l'exercice régulier de l'écriture. Slimen Elkamel crée des textes tour à tour poétiques et littéraires, tantôt mémoriels ou improvisés, qui nourrissent profondément son univers plastique. L'interaction entre écriture et peinture engendre alors une œuvre colorée et foisonnante... ".

Toujours selon le communiqué de presse de l'exposition, avec accord de l'artiste et des organisateurs, le commissariat de l'exposition "A cœur ouvert" de Slimen Elkamel est effectué au profit de l'association à but non lucratif d'intérêt général 'Institut du Tout-Monde', en soutien à la constitution de l'Edouard-Glissant Art Fund'.