Sénégal: Touba - Un charretier de 17 ans meurt heurté par un camion

Thierno Seck 17 ans, faisait une course poursuite en charrette dans la matinée du mardi sur une route du quartier Ndiouroul à Touba. Il a été heurté par un camion qui roulait en sens inverse et est mort des suites du choc selon les témoins. Les sapeurs pompiers ont transporté à l'hôpital à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni le corps de la victime en même temps qu'un autre charretier blessé, par l'impact du choc. Le chauffeur du camion serait entre les mains des limiers qui ont ouvert une enquête.

Pour le cas précis de cette mort accidentelle, explique un témoin, les jeunes charretiers s'organisent et mettent en jeu une cagnotte de 50.000 Fcfa. Ils organisent une course de charette sur une distance donnée et le vainqueur empoche la cagnotte. Pour le déroulement de ces courses, un juge est désigné parmi eux et la route de Ndiouroul est choisie comme piste. Pour Seydina Ousmane Sall un des responsable des charrettes de Touba, il condamne cette pratique et tire encore la sonnette d'alarme. Désolé par la mort de ce jeune homme, il a vivement condamné les courses des charretiers et en appelle à plus de sévérité pour la régularisation de ce secteur. " J"en appel aux parents a plus de responsabilité et les autorités étatiques à sévir les auteurs des dérives dans ce secteur " a lancé M. Fall.