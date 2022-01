Congo-Kinshasa: Tolérance Zéro/2022 - Sakombi Molendo promet la prison aux détourneurs de l'administration foncière

Le Ministre national des Affaires Foncières, Aimé Molendo Sakombi, a séjourné en ville de Goma depuis la soirée du lundi 17 janvier où il a assisté à un atelier de renforcement des capacités des agents et cadres des circonscriptions foncières du Nord et Sud-Kivu dans le cadre de la caravane foncière en vue d'un partage d'expérience des personnes œuvrant dans l'administration foncière.

Ont pris part à ces assises, 500 participants venus de tous les coins du pays parmi eux les chefs des divisions, les agents et cadres de l'administration foncière ainsi que d'autres personnes où à la fin les diplômes de mérite ont été remis par le Ministre Molendo à tous les individus invités quant à ceux.

De l'ordre

A en croire Aimé Molendo Sakombi, il est temps de mettre de l'ordre dans le domaine foncier et que tous les agents de ce secteur doivent avoir plus de professionnalisme dans leur travail quotidien dont tout le pays attend d'eux.

"Le présent atelier qui se clôture ce jour est la 3ème session de la caravane foncière dont je suis plus que déterminé à améliorer la gouvernance foncière qui doit être un des grands piliers dans l'assiette de l'Etat. Cet atelier avait pour objectif principal de faire dans mon secteur des hommes et des femmes qui maitrisent très bien la matière foncière. De faire des affaires foncières, un domaine qui maximise beaucoup des recettes et dont les agents ont une gestion orthodoxe mais aussi ayant une approche humaniste avec les assujettis", a déclaré le Ministre Molendo.

Tolérance zéro

Par ailleurs, d'après Sakombi Molendo, 2022 est une année dénommée tolérance Zéro où tous ceux qui entravent notre vision seront traqués par nos services spécialisés. Ces personnes qui entravent, a-t-il dit, doivent comprendre que le temps a déjà changé, l'Etat de droit est en marche et que l'impunité est dans le passé surtout dans mon domaine où j'ai déjà mis la main à la patte.

"Après chaque 3 mois, dans chaque circonscription foncière, les inspecteurs de l'Inspection Générale des Finances passeront pour faire le constant de l'évolution du travail et si les failles se font voir les récalcitrants subiront la rigueur de la loi et ceux qui ont bien géré dans la forte mobilisation des recettes auront une récompense de notre part. Le secteur des affaires foncières doit être coûte que coûte un grand contributeur dans les finances car, il est un des grands piliers dans la vision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi et du Premier Ministre Sama Lukonde Jean Michel", a-t-il soutenu.

Avant de rajouter que "cause pour laquelle, ce secteur doit se moderniser du jour au lendemain et je suis plus que déterminé à mettre en place des réformes et aux participants je les appelle à donner la matière reçue pendant 4 jours de Monsieur Mugalu, Secrétaire général aux affaires foncières aux subalternes cela pour faire avancer notre secteur".