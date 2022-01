Congo-Kinshasa: Quatrième pouvoir ?

Historique ! C'est le moins que l'on puisse dire. 26 ans après, la RDC tient effectivement à la tenue des états généraux de... la communication et médias (EGCM). Eh oui, bien que la thématique ait changé, l'esprit semble le même.

Deux décennies en arrière, l'on pouvait parler des états généraux de la presse. A l'ère du numérique, quoi de plus normal d'insister sur la communication et médias. Ces assises qui ont été lancées hier par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, doivent bouger les lignes à posteriori. Sans cela, l'on aura dépensé toute cette énergie, tout ce temps et tout cet argent pour accoucher d'une souris ? Pas question ! C'est le moment. L'heure a sonné. Il est temps pour que l'expression "Quatrième pouvoir" soit appliquée dans toute sa plénitude. Oui, il est temps d'élever la voix, de taper le poing sur la table pour remettre les pendules à l'heure. Trop c'est trop.

La Communication, les médias, bref : la presse, qu'elle soit en phase de "mutation", de "transformation", de "reconfiguration", de "recréation", d'"invention"... L'on sent bien, cette fois-ci, que le changement, doit impérativement, aller au-delà des ajustements cosmétiques auxquels toute profession doit régulièrement consentir pour rester dans le coup et vivre avec son temps. En dépit de l'environnement politique, économique, technologique et social plus instable, la mission de cette profession, ne doit-elle pas être repensée, réadaptée par rapport au contexte actuel ? La presse doit cesser d'être cet asile de "paresseux", où les gens qui échouent ailleurs, viennent inonder ce métier pourtant noble, sans pourtant suivre une formation de qualité. Triste.

Les états généraux visent à jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régulation des médias, et de dégager les perspectives d'avenir au moyen d'un dialogue proactif et inclusif entre les parties prenantes.

D'après le Ministre Muyaya, il est question ici de dégager des propositions des réformes pertinentes touchant au régime juridique des médias en général et de la presse en ligne en particulier, au statut du journaliste, à la dépénalisation des délits de presse qui pourra être précédée d'un moratoire dont les modalités d'encadrement fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les organisations professionnelles, à la modernisation des médias publics, aux défis de la presse congolaise. Tout doit être fait pour que cette profession soit véritablement un quatrième pouvoir.