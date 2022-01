Congo-Kinshasa: Absent aux échanges de vœux 2022 entre les leaders politiques - USN - La page Kabund officieusement tournée ?

Si rien d'officiel ne se profile encore sur la position du maître-nageur, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, les sorties médiatiques politisées et les actes posés tentent de donner un aperçu sur la crise sévissant à l'Union Sacrée de la Nation.

Ne pariant que la loyauté et la fidélité à Félix Tshisekedi, Président de la République et Chef de l'Etat, les leaders des regroupements politiques de l'Union Sacrée de la Nation ont passé au parfum des échanges de vœux pour la nouvelle année 2022 et, pour la circonstance, le 3ème anniversaire de l'alternance pacifique du pouvoir, ce lundi 24 janvier 2022. Du nombre de ces ténors, l'absence remarqué de Kabund, pourtant jusque-là 1er Vice-président de l'Assemblée Nationale et Président intérimaire de l'Union pour la Démocratie Sociale.

A quoi s'attendre ? Certains observateurs dénotent des conclusions de cette grande rencontre stratégique, une officialisation du climat de froideur installé entre Jean-Marc Kabund et Félix Tshisekedi, deux alliés politiques nés de l'idéologie du Sphinx de Limete, Feu Dr Etienne Tshisekedi Tshilombo.

A vrai dire, pensent-ils, la démission officielle du maître-nageur de son poste de 1er Vice-président de l'Assemblée Nationale ainsi que sa destitution de ses fonctions au parti présidentiel, restent tant attendu. De plus, au regard des désaveux qui tombent à longueur des journées, la pression s'accentuerait autour de celui qui est considéré, à ce stade, comme "l'ancien petit de confiance" de Félix Tshisekedi, afin qu'il se prononce lui-même sur les enjeux de l'heure.

Par contre, visiblement serein, Jean-Marc Kabund-a-Kabund ne dit mot aux conséquences fâcheuses causées depuis l'annonce de sa démission, le 14 janvier 2022, sur son compte Twitter certifié. A quoi s'attendre de cette crise ?

Une seconde chance lui sera-t-elle accordée, question de retrouver sa confiance dans le cercle restreint et décisionnel de l'Union Sacrée de la Nation ? Comment parviendra-t-il, une fois de plus, à remobiliser les forces vives de l'Union Sacrée ainsi que les cadres et la base fidèle de l'UDPS autour de ses bottes, s'il faut se fier à toutes les remontées politiques et les troubles orchestrés non loin de sa résidence, à Kingabwa ?

Le suspense demeure encore, mais ne tardera pas à être tranché.

Come-back sur la réunion

Réunis autour des Chefs des Institutions de la République : Christophe Mboso, Président de l'Assemblée Nationale, Modeste Bahati, Président du Sénat et le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, tous les présidents et leaders des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation, cette plateforme qui soutient la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont, en cette rencontre démontré leur ferme engagement.

L'on apercevait autour d'une même table, les chefs des institutions entourés de grandes figures et leaders de toutes les formations politiques notamment Jean- Pierre Bemba Gombo du MLC, Ensemble pour la République représenté par une importante délégation conduite par Olivier Kamitatu, Willy Makiashi du PALU, Augustin Kabuya de l'UDPS et tant d'autres leaders membres de l'USN.

Au sortir de cette rencontre, Lambert Mende Omalanga, président national de la Convention des Congolais Unis (CCU), parti membre de l'Union sacrée, a fait le point à la presse :

" Les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation se sont réunis ce soir ensemble avec les responsables des institutions. Comme vous savez, ils proviennent de l'Union sacrée, pour se souhaiter mutuellement les vœux de nouvel an 2022. Le mois de janvier étant celui des échanges de civilité entre les membres d'une même famille. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue, très brièvement, pour analyser la situation politique du moment. Il a été convenu, après avoir analysé brièvement ce qu'il se passe maintenant dans le pays, que les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation puissent se décider d'exprimer en cette circonstance, leur attachement à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat et Fondateur de l'Union sacrée de la nation, à qui ils ont souhaité également les vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, et de succès pour l'an 2022 ".

L'ancien Porte-parole du Gouvernement a aussi annoncé l'adoption d'un calendrier de travail pour bien assurer un avenir réussi à cette plateforme politique.

"Les présidents des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation ont également adopté un calendrier de travail concernant les autres points d'actualité politique brûlante. Et, des réunions de cette nature vont se poursuivre dans les jours qui viennent. Vous serez informés au fur et à mesure que les résolutions seront adoptées par les responsables de l'Union sacrée de la Nation", a-t-il renchéri.

L'occasion a permis aux leaders de l'Union sacrée d'échanger sur la marche passée et présente de leur plateforme politique. Ils ont également dû se projeter dans l'avenir pour voir de quelle manière préparer et gagner haut la main à tous les niveaux les joutes électorales de 2023 qui pointent à l'horizon.

"Il n'y a rien qui se fait au hasard. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes en train d'évaluer le chemin qui a été parcouru depuis l'avènement à la tête de l'État congolais du Chef de file de notre famille politique, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une date anniversaire qui fait partie de cette symbolique qui nous a amenés à nous regrouper ce soir pour le point, en famille ", a-t-il conclu.

Signalons enfin que cette rencontre s'est terminée par un cocktail dînatoire.