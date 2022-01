Congo-Kinshasa: Lancés par le Président Félix Tshisekedi/EGCM - Patrick Muyaya appelle à des échanges responsables pour un véritable changement de narratif

Un des moments les plus attendus, cadre magnifique de discussions pour la refondation du secteur de la presse, les états généraux de la Communication et médias sont d'ores et déjà ouverts depuis hier, mardi 25 janvier 2022, et vont se poursuivre jusqu'au 28 janvier sous l'air frais du Centre catholique Nganda situé à quelques encablures de la station Macampagne, dans la commune de Kintambo.

Déjà, au premier jour, plusieurs professionnels de médias et icônes de la Presse en République Démocratique du Congo ont pris part active à la cérémonie de lancement officiel présidée par le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi à l'hôtel du Fleuve. Dans la salle prévue pour la circonstance, outre les officiels et personnalités de marque, on pouvait bien apercevoir Kibambi Shintwa, membre du comité organisateur, Stéphan Kitutu, Tshivis Tshivuadi, Mamie Ilela, Kamanda wa Kamanda, Israël Mutala, Patient Ligodi, le professeur Aimé Kayembe, Gaby Kuba, président de l'UNPC et tant d'autres professionnels des médias ayant évolué au pays et ailleurs.

Le bon moment de sensibilisation pour le Ministre Patrick Muyaya était juste après le départ du Président de la République, au moment du séminaire d'orientation. Le Porte-parole du Gouvernement a insisté sur ce que chacun des participants devra faire pour des réformes et innovations qui s'imposent en vue de l'essor de la presse congolaise. Ces états généraux de la Communication et médias, selon l'esprit créatif du Ministre Muyaya, doivent être un véritable cadre d'échanges d'où sortira le vrai changement dans le secteur de la presse.

Alors, il a appelé tous les participants à la franchise et à la sincérité. "Le bien-fondé de ces discussions, c'est qu'il faut que nous soyons francs, qu'on mette le doigt là où ça fait mal qu'ensemble, on commence à cheminer vers des solutions. Je suis sûr que ce n'est que de cette manière-là qu'on pourra convaincre le Gouvernement d'avoir la subvention, l'aide indirecte et tout ce que nous attendons si nous, nous donnons les signaux que nous sommes professionnels, que nous pouvons contrôler les dérapages éventuels", a-t-il mis en relief, juste avant la fin de la première journée.

L'heure est au travail

"Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai l'avantage d'être le vôtre. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage. Mais, si je n'ai pas le courage d'aller au fond de certaines questions, ça veut dire que nous devons tous renoncer. Rassurez-vous que chaque mot de ce qui a été dit ici, que ça soit par moi ou par le Président, a été l'objet de beaucoup d'échanges et de discussions. Moi, je considère véritablement qu'on a commencé une autre histoire. Alors, Tshivis Tshivuadi tout à l'heure a touché un point essentiel de nos discussions.

Vous avez entendu le Président de la République a parlé de salubrité que nous devons faire. Lorsque vous, défenseurs acharnés de cette liberté vous semblez y renoncer, j'espère que je me trompe dans mon impression", a insisté le Porte-parole du Gouvernement. Il a également réaffirmé la volonté du Chef de l'Etat et du Gouvernement à accompagner le secteur de la Communication et médias pour le rayonnement de la presse en République Démocratique du Congo.

"Si nous ne sommes pas capables de le faire, je pense que la faute sera à nous parce qu'aujourd'hui, vous l'avez entendu, le Président de la République comme le Gouvernement, nous sommes disposés à faire notre part. C'est-à-dire que s'il faut être en mesure de refaire ou à renforcer les structures d'autorégulation, nous devons nous y engager parce que nous voyons des dégâts que cela fait sur les efforts que nous faisons. Et donc aujourd'hui, autant on doit faire des efforts pour la sécurité, je pense qu'autant on doit faire des efforts... Nous devons voir comment on fait gagner, comment on fait avancer le pays", a-t-il exhorté.

Halte aux anciennes pratiques de triste mémoire

"Moi, je considère que la RTNC est une propriété à tous les congolais. C'est un média du public. Ce n'est pas un média des officiels même si c'est un média officiel. Ça veut dire que c'est le seul support que les congolais veulent avoir en partage. Aujourd'hui, soumettre dans les discussions de professionnels du métier l'avenir d'un patrimoine qui nous appartient, à mon avis, c'est le minimum si nous voulons avoir le courage de changer.

Je vois le PCA de la RTNC en face de moi. Ça fait six ou sept mois que je suis ministre. Je connais plein de journalistes mais je n'ai pas fait embaucher même un balayeur. Personne ne m'aurait dit non. Mais, pourquoi je ne le fais pas ? Ni à l'ACP, ni au Renatelsat. Je viens d'un parti populaire, ce n'est pas de personnes à employer qui manquent mais parce que le jour où moi je me complais dans les pratiques qui ont fait qu'aujourd'hui il y ait de pléthore et tout ce que vous avez dénoncé.

Ça veut dire qu'on ne sera pas en mesure de faire des changements. Si nous, nous ne sommes pas en mesure de faire de changements au moins on peut commencer à arrêter l'hémorragie. Je pense qu'en six ou sept mois, nous avons donné des signaux. J'espère vivement qu'au terme de ces échanges, on aura une boussole qui va vous engager, qui va nous engager et on va se regarder en face pour nous dire qui a fait quoi ", a parié le Ministre Muyaya. Place au deuxième jour au centre Nganda ce mercredi.