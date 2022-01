Cote d'Ivoire/Egypte: CAN 2021 / Côte d'Ivoire-Egypte - Les compos probables de l'un des classiques de la CAN

Ce mercredi 26 janvier 2022 à partir de 16H GMT, la Côte d'Ivoire et l'Egypte s'affrontent dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN 2021. Découvrez les compos probables des deux équipes qui se connaissent très bien.

Ce mercredi après-midi, nous allons assister à un classique entre ivoiriens et égyptiens vieux de 52 ans. C'est effectivement le 15 février 1970 que les deux équipes se rencontrent pour la première lors de la CAN 70. Et ce sont les pharaons qui avaient réussi à s'imposer 3 buts à 1. En tout, il y aura eu 14 confrontations entre ces deux équipes, avec 9 victoires pour l'Egypte contre 4 pour la Côte d'Ivoire et un match nul. Cependant le temps s'est écoulé et les effectifs ont changé. De nouveaux joueurs tels que Mohamed Salah (Egypte) et Sébastien Haller (Côte d'Ivoire) ont hérité des anciens. Des anciens parmi lesquels on pourrait citer l'égyptien Aboutreika et l'ivoirien Didier Drogba. Pour l'heure, place aux nouvelles générations.

Découvrez les onze probables.

La compo de la Côte d'Ivoire : Badra, Aurier, Kossonou, Bailly, Konan, Késsié, Seri, Sangaré, Zaha, Haller, Pépé

La compo de l'Egypte : El-Shenawy, Kamal, Hegazi, Hamdi, Ashraf, Fathi, El-Sulya, Elneny, Mohamed, Marmoush, Salah