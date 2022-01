Cote d'Ivoire: Boundiali - Les femmes rurales exhortées à la pratique du sport

La région de la Bagoué a vécu une ambiance particulière, le samedi 22 janvier 2022, à l'occasion de la première édition de la Journée de la femme rurale de Boundiali.

La cérémonie a été rehaussée par la présence de Mme Danitza Tonga, Commissaire générale du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire (Mafemci) qui a tenu à rendre hommage à ces femmes courageuses.

Cette activité a galvanisé les femmes de la région de la Bagoué sous la direction de Mme Salimata Diarra, présidente de la Fédération des groupements et associations féminines (Fegaf) qui regroupe plus de 20 000 femmes.

La cérémonie a été placée sous la présidence de Bruno Nagbané Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et sous la présence effective de Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale.

L'invitée spéciale de la cérémonie, Mme Danitza Tonga a exprimé sa satisfaction. " Je suis plus qu'heureuse. C'est un sentiment de joie, de grande satisfaction. Il faut dire que la femme en milieu rural est au cœur du Mafemci. Ce sont elles qui m'ont motivée à créer le marathon car pour moi, compte tenu de leurs occupations quotidiennes au champ ou dans les commerces, il fallait être à leurs côtés pour leur inculquer la pratique du sport gage de santé parfaite et faciliter la colposcopie et la mammographie en leur sein ", a-t-elle expliqué.

Mme Tonga s'est encore réjouie à l'occasion du défilé des femmes rurales. " C'est avec une fierté que je les ai vues défiler en compagnie des fruits de leur travail ", a-t-elle avoué.

C'est aussi l'occasion pour elle de rendre un hommage à ces femmes en général et particulièrement à leur présidente qui a su galvaniser ses dernières à avoir l'amour du travail et à sauvegarder la cohésion entre elles. " J'encourage Mme Diarra Salimata pour le travail formidable qu'elle fait au milieu des femmes. On sent qu'elles sont épanouies et la cohésion en leur sein est exemplaire ", s'est-elle réjouie.

Les deux membres du gouvernement présents à la cérémonie ont également reçu la reconnaissance de Mme Tonga.

Elle a aussi adressé ses remerciements aux cadres de la Bagoué avec une mention spéciale au président du Conseil régional, Bamba Siama.

Il est bon de rappeler qu'avant la cérémonie, Mme Tonga a entretenu sportivement ces femmes à travers une séance de fitness qui a été bien appréciée par ses hôtes.