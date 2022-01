Maroc: La Bourse de Casablanca débute proche de l'équilibre

Bourse (Casablanca) — La Bourse de Casablanca démarrait la séance du mercredi proche de l'équilibre, le MASI reculant de 0,06% à 13.698,11 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,01% à 1.112,31 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se repliait de 0,26%, à 1.016,66 pts.

Sur le plan individuel, Taqa Morocco (+1,5% à 1.218 dirhams (DH)) et Managem (+1,05% à 1.730 DH) affichaient les plus fortes hausses, suivis de TGCC avec +0,53% à 180 DH, Alliances avec +0,51% à 39,05 DH et Afric Industries avec +0,26% à 349,9 DH.

À l'inverse, Microdata, Cih et Stokvis Nord Afrique accusaient les plus fortes baisses, avec respectivement -2,94% à 660 DH, -2,29% à 342 DH et -2,08% à 18,8 DH. Ils étaient suivis par Lafargeholcim Mar avec -1,72% à 2.231 DH et Fenie Brossette avec -1,32% à 149 DH.

La veille à la clôture, le MASI avait reculé de 0,34% à 13.706,62 pts.