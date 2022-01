Maroc: INDH à El Kelaâ des Sraghna - Le transport scolaire, un levier majeur de promotion de la scolarisation en milieu rural

El Kelaâ Des Sraghna — Le transport scolaire constitue un levier majeur dans le cadre des efforts inlassables consentis par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) pour la promotion et l'encouragement de la scolarisation en milieu rural, au niveau de la province d'El Kelaâ des Sraghna.

Face à l'impératif majeur de promouvoir la scolarisation en milieu rural, d'atténuer les souffrances quotidiennes des élèves, notamment ceux en provenance des zones reculées, un intérêt tout particulier a été donc accordé à l'échelle provinciale au développement du transport scolaire, et ce conformément à l'esprit, à la philosophie et à la genèse de l'INDH, notamment via son programme 4 "impulsion du capital humain des générations montantes".

A travers le développement du transport scolaire, l'ambition est de faciliter l'accès des bénéficiaires aux établissements scolaires en milieu rural, de lutter contre la décrochage scolaire, de promouvoir et encourager la scolarisation, notamment de la fille rurale, et d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves.

C'est dire que le développement du transport scolaire dans cette partie du territoire national bénéficie d'un partenariat exemplaire entre l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la Direction Provinciale de l'Education, du préscolaire et du sport, les collectivités territoriales, le Conseil de la Région Marrakech- Safi, et des associations en charge de la gestion du transport scolaire.

Selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province d'El Kelaâ des Sraghna, le transport scolaire à la province d'El Kelaâ des Sraghna dispose d'un parc composé de 194 véhicules assurant quotidiennement le transport de quelque 14.582 élèves.

Une tournée effectuée par une équipe M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP dans plusieurs zones rurales et douars limitrophes au centre d'Al Attaouia, a permis de constater de visu l'importance du transport scolaire pour des enfants souvent "contraints" par le passé, à traverser quotidiennement plusieurs kilomètres pour regagner les bancs de l'école, ainsi que pour les filles combien exposées au décrochage scolaire.

Dans une déclaration à M24, M. Ahmed El Badaoui, président d'une association chargée de la gestion du transport scolaire à Douar Al Maaziz (commune d'Al Attaouia), a mis l'accent sur l'importance vital de ce service, faisant part de sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer le secteur de l'enseignement et de l'éducation et leur promotion en milieu rural.

"Le transport scolaire a nettement contribué à la promotion de la scolarisation des enfants (garçons et filles) en milieu rural en garantissant l'égalité des chances, en atténuant considérablement les souffrances liées à leurs déplacements dans des conditions climatiques difficiles, et en leur garantissant la sécurité tout au long du trajet les séparant de leurs établissements scolaires", s'est-il félicité.

Le transport scolaire a eu pour effets positifs également de réduire, de manière palpable, le coût du transport supporté par les familles et tuteurs d'élèves, de mettre fin à une série de difficultés, notamment l'enclavement de certaines zones, tout en permettant aux bénéficiaires une économie du temps, et de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions, a-t-il enchaîné, mettant en relief le rôle majeur joué par l'INDH et d'autres partenaires dans ce sens.