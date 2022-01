Congo-Brazzaville: Musique - La tournée " Äkä, free voices of forest " a démarré en beauté

Après plusieurs mois de préparation, le groupe de musique autochtone Ndima et les musiciens venus de France ont démarré le 25 janvier, dans le nord du pays à Gamboma, dans les Plateaux, leur tournée " Äkä, free voices of forest " en présence de quelques autorités et de la population de la localité.

Quatre heures d'installation sous une atmosphère douce avec du vent flottant dans les cheveux. 16h 15 mn, tout est prêt pour que la population de Gamboma soit servie. Le site choisi pour l'événement est l'école de Benin, en plein cœur de la cité résidentielle des peuples autochtones de Gamboma communément appelés "Atswa". Le public venu des différents quartiers de la ville est au rendez-vous. Les artistes dans les coulisses n'ont qu'une hâte, monter sur scène. Mais avant, ce sont les autochtones de la localité qui ont fait parler de leur savoir-faire pour ambiancer la population venue en masse assister à ce tout premier spectacle de 2022 à Gamboma.

Enfin, place à Ndima composé d'Angélique Manongo, Emilie Koule, Nadège Ndzala (voix, danse), Gaston Motambo et Michel Kossi (tambours, arc musical, voix) sous la direction artistique de Sorel Eta, ainsi que la compagnie française dans laquelle on retrouve Léïla Martial (voix, danse), Eric Pérez (voix, basse humaine ) et Colin Thévenin pour la technique. Ce, sous l'œil attentif du tourneur du groupe Ndima, George Grillon. C'est une ambiance hors du commun qui fait vibrer Gamboma dit Gam's city.

Des sons et quelques fois des mots pour exprimer l'art et la connaissance de deux cultures totalement différentes qui ont su se fusionner. Ici, la voix porteuse d'un patrimoine ancestral s'intègre à quelques combinaisons occidentales improvisées pour faire exprimer le dialogue des peuples. Ça chante, ça joue des instruments, ça bouge, ça crie, ça grimace, ça rythme... Bref, ça émerveille la population qui a été très honorée d'assister à ce concert de musique dite de fusion. Pour le maire de la localité, Félicien Enerst Ondzia, cet événement est une belle initiative qui contribue à n'en point douter au brassage culturel. Il a notamment émis le vœu que de telles activités se perpétuent, avec si possible le soutien des autorités départementales. " On ne se rencontrait que lors des forums pour discuter de nos droits. Voir les Äkä, aujourd'hui, sur scène dans notre localité, me réjouit énormément. En cela, je souhaite que d'autres autochtones s'inspirent de la prouesse des Äkä pour emboîter le pas et promouvoir notre culture dans le pays et à l'international ", a déclaré Honoré Nguié, président des autochtones de Gamboma.

C'est la toute première prestation des artistes Akä, mais également des musiciens français, dans la ville de Gamboma, et l'accueil que leur a réservé la population a été chaleureux. " Je suis une habituée de la scène et l'ambiance de ce soir était époustouflante. En tout cas un pur bonheur d'avoir joué ce soir en duo avec les musiciens français et d'avoir également pu découvrir la musique de nos frères de Gamboma ", a confié Emilie Koule, l'une des musiciennes Akä.

A Georges Grillon, tourneur suisse, d'ajouter: " On a reçu un accueil magnifique. Cela restera inoubliable car notre passage sur scène à Gamboma ne ressemble en rien à ce que nous avons vécu lors des tournées européennes. Merci beaucoup à la population qui a répondu immédiatement à l'énergie des artistes ".

Notons que " Äkä, voices of forest " est né de l'envie de créer une rencontre inédite et créative entre l'univers musical des Äkä et celui d'artistes français, très intéressés par ce trésor culturel. Le projet poursuit son périple dans plusieurs localités au nord du Congo jusqu'au 4 février avant de se clore à Brazzaville, le 12 du même mois.