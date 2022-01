Congo-Brazzaville: Comifac - Le secrétariat exécutif se dote d'un nouveau plan de travail annuel

Le document a été récemment adopté au cours de l'atelier technique pour la finalisation du Plan de travail annuel budgétisé 2022 (PTBA) organisé par le secrétariat exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac), avec l'appui de la coopération allemande à travers le projet régional GIZ.

L'atelier visait à présenter l'état de mise en œuvre du PTAB 2021, consolider les actions à mener en 2022 par le secrétariat exécutif de la Comifac, avec l'appui des parties prenantes ainsi que d'identifier les axes possibles de synergies avec les actions du PTBA et échanger sur les contributions des partenaires techniques et financiers. Au cours de cette session de travail, les participants ont également passé en revue le cadre de planification stratégique 2021-2022, les activités réalisées dans le plan PTAB 2021 et l'élaboration du plan de travail 2022 s'en est suivie par les experts et partenaires.

En effet, le PTAB 2022 repose sur une matrice comportant, pour chaque résultat attendu, les activités prioritaires, les indicateurs de résultats ou cibles, les livrables ou indicateurs d'activités, la période, les responsables ou autres acteurs et les ressources (budget, mode opératoire, sources). Tout comme le plan d'actions biennal, le PTBA est décliné en trois principales composantes, à savoir la mise en œuvre du Plan de convergence ; la coopération- partenariats et enfin le fonctionnement des organes, coordination et suivi.

Hervé Martial Maidou, secrétaire exécutif de la Comifac, s'est réjoui de cet atelier et des réalisations effectuées par son département en six mois de fonction, en dépit de la situation de crise financière que connaît l'institution. " ... Je réitère mes remerciements à la GIZ pour son appui constant à la Comifac et invite les autres partenaires à soutenir davantage le secrétariat exécutif pour une mise en œuvre efficace du Plan de convergence ", a-t-il déclaré.

A l'issue des travaux, une feuille de route pour la mise en œuvre du PTBA 2022 a été élaborée. Instituée en 2005, la Comifac est une organisation sous-régionale qui a pour mandat d'orienter, d'harmoniser et de suivre les politiques forestières d'Afrique centrale.