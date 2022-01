Congo-Kinshasa: L'ANSER organise une table ronde pour l'électrification des milieux ruraux et périurbains

Une table ronde axée sur la signature des accords de financement et de protocoles de collaboration en lien avec les priorités de la RDC dans le secteur de l'électricité s'est ouverte mardi 25 janvier à Kinshasa.

Elle réunit en tête l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques (ANSER) et divers partenaires techniques du secteur d'électricité et financiers.

D'après le directeur général de ANSER , Idesbald Chinamula, 70 millions de dollars sont déjà disponibles pour l'électrification à travers 64 projets au bénéfice de deux millions de personnes.

Cette réunion, qui se clôture ce mercredi, devra aboutir entre autres à une mobilisation des partenaires pour la mise en œuvre et gestion des projets et l'engagement des ministères sectoriels pour le développement des potentiels des mini réseaux d'électricité.

Elle est suivie à la fois par les ministères des Ressources hydrauliques et Electricité, du Développement rural, des Petites et moyennes entreprises et du Plan.