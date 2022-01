Congo-Kinshasa: Butembo - Des policiers en formation sur les techniques de maintien de l'ordre public

Des officiers de la police nationale congolaise (PNC) de la ville de Butembo sont formés depuis ce mardi 25 janvier sur les techniques de maintien de l'ordre public.

Organisée par la police des nations unies (UNPOL), cette formation de dix jours vise à aider les forces de l'ordre à mieux se comporter lors des manifestations publiques pour éviter les bavures.

Pour le chef de secteur adjoint de UNPOL Butembo, chargé du développement, Alopha Kangni, il est important que les éléments de la police soient formés sur le maintien de l'ordre public dans cette zone où les manifestations sont régulières :

"Le maintien de l'ordre effectivement c'est la clé de voutes, c'est la matière principale en tant que policier, c'est le quotidien, le policier est chaque fois avec la population, que ca soit lors des manifestations et autres événements pacifiques et non pacifiques mais il faudrait que les policiers soient bien outillés, connaissent toutes les techniques en matière de maintien d'ordre afin de les appliquer sur le terrain, afin de couvrir les manifestations pour qu'il n'y ait pas de bavures, par ce qu'une manifestation avec couverture sécuritaire réussie, tout le monde est content, et les organisateurs civils, mais également les autorités de la police".

Tout en saluant cette démarche de la Monusco, les participants promettent de mettre en pratique les notions apprises.

" Notre impression est d' abord une impression de gratitude, par ce que de telles formations sont l'une de très rares formations qui s'organisent au sein de la police, cette formation nous prépare nous aussi à notre tour de former les autres, surtout que c'est une matière tellement sensible, nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de revendications qui se font ca et là, donc nous devons être plus aptes dans la maitrise des notions de MROP c'est-à-dire maintien et rétablissement de l' ordre public", a indiqué l'un des participants, le commissaire Zabiti Mutenda Phillippe.

Cette formation qui réunit une vingtaine de cadres de la PNC entre en droite ligne de la politique de transition de la MONUSCO, laquelle voudrait laisser de l'expertise aux congolais dans les différents domaines où elle intervient y compris la Police.