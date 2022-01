Congo-Kinshasa: Beni - le bureau du conseil urbain de la jeunesse incendié

Le bureau de la jeunesse de la commune de Bungulu à Béni a été incendié dans la nuit du mardi 25 janvier au mercredi 26 janvier. Pour le conseil urbain de la jeunesse en ville de Beni, il s'agit d'un incendie criminel. Il demande ainsi aux services de sécurité de diligenter rapidement des enquêtes afin de mettre la main sur le ou les auteurs de cet acte.

Le président du conseil urbain de la jeunesse de Béni, Dalson Mikundi, dit sa désolation :

" Nous sommes profondément touchés par cet incendie criminel du bureau de la jeunesse de la commune de Bungulu. Puisque c'est un bureau de la jeunesse de toute la commune. Toutes les mutualités, toutes les associations, tous les groupes et mouvements de la jeunesse de la commune de Bungulu se réunissaient dans cette salle. Cette salle servait à l'encadrement de la jeunesse. Donc, la jeunesse de Bungulu n'a plus de cadre où elle peut se réunir. "

Il plaide pour que des enquêtes soient diligentées en vue de punir les auteurs de ce crime :

" Nous sollicitons les services de l'Etat, la police et tous les autres d'ouvrir et de mener des enquêtes sérieuses contre les personnes qui ont incendié cette salle. Et nous voudrions que ces enquêtes-là aboutissent pour que nous puissions savoir qui est cette personne et surtout les intentions de cette personne là ; puisque c'est comparable à un meurtre, à un assassinat. "

Ce bureau avait été construit et équipé au dernier trimestre de l'année dernière par l'organisation non gouvernementale DRC après un plaidoyer de la SOFEPADI et de Pole Institute.