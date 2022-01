Afrique: Covid-19 - L'UNICEF lance le premier défi de la plateforme U-Report pour inciter à la vaccination en Afrique

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé, mercredi, le tout premier défi de la plateforme sociale U-Report pour encourager l'adoption du vaccin anti-Covid-19 sur le continent africain.

Une semaine après de la livraison de la milliardième de dose au Rwanda par le mécanisme COVAX, l'agence onusienne entend ainsi faire appel aux 13 millions d'U-Reporters africains pour aider à convaincre les sceptiques et faire parvenir les vaccins aux personnes non vaccinées.

En améliorant l'accès et la confiance dans les vaccins, le défi " #GiveitaShot " vise ainsi à inciter les jeunes à motiver les personnes éligibles de leur communauté à se faire vacciner.

Citoyens engagés, les U-Reporters défendent leurs droits et font entendre leur voix auprès du grand public, des médias et des décideurs politiques. Des messages d'information et de plaidoyer sur la Covid-19 ont été préparés et diffusés par SMS, Facebook Messenger et d'autres canaux de communication.

" Soyez les héros de votre communauté " - Kate Henshaw et Maps Maponyane

" Soyez le héros dont votre communauté a besoin ", ont affirmé dans un communiqué, les célébrités nigériane et sud-africaine, Kate Henshaw et Maps Maponyane, qui soutiennent cette campagne de communication.

Dans un premier temps, cette campagne de deux mois s'oriente sur ces six pays du continent : Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Nigéria et Zimbabwe. Des messages hebdomadaires seront ainsi envoyés sur U-Report pour encourager les jeunes à se renseigner sur les vaccins contre la Covid-19. Ils seront engagés dans des actions communautaires (en ligne et hors ligne).

" L'Afrique lutte contre la coronavirus depuis deux ans maintenant ", a déclaré l'actrice nigériane Kate Henshaw. " A l'heure de l'Omicron, il est plus important que jamais de faire parvenir les vaccins aux personnes non vaccinées ".

De son côté, l'acteur et présentateur de télévision sud-africain note que l'objectif est de lutter contre la désinformation. Pour y arriver, " il est essentiel de mobiliser les U-Reporters du continent et de fournir des informations indispensables sur les vaccins contre la Covid-19 pour sauver des vies ", a ajouté Maps Maponyane.

Seule 10% de la population africaine est entièrement vaccinée

Selon un décompte établi le 24 janvier dernier par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 9,6 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde dont la majorité dans les pays riches.

En Afrique, si les approvisionnements en vaccins ont augmenté ces derniers mois, le taux de vaccination reste néanmoins faible, car seulement 10% de la population du continent est entièrement vaccinée. Jusqu'à présent, l'Afrique a reçu près de 500 millions de doses de vaccin anti-Covid-19 et en a administré 327 millions.

U-Report (signifiant " Tu rapportes " ou " Tu déclares ") est une plate-forme sociale disponible via SMS, Facebook Messenger, Viber, Telegram et WhatsApp. Développée par l'UNICEF, elle est présente dans 88 pays à travers le monde, et permet à plus de 19 millions de jeunes de s'exprimer sur des enjeux qui leurs tiennent à cœur.

U-Report encourage et engage les jeunes de 13 à 30 ans à la participation citoyenne grâce à des sondages envoyés sur leurs smartphones. Plus largement, U-Report fait participer les jeunes au dialogue social et politique, à travers des sondages sur leur quotidien, leurs problématiques et leurs attentes.