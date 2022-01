Afrique: La Guinée Equatoriale, la révélation du premier tour selon Hérita Ilunga

interview

La Guinée Equatoriale est la grande révélation de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2021 ou du moins du groupe E : c'est la conviction de l'ancien international congolais, Herita Ilunga membre du TSG de la 33e édition du tournoi. Dans un entretien accordé à CAFOnline.com, Ilunga dresse un bilan partiel.

CAFOnline.com : Quelle analyse faites-vous de la poule E basée au stade de Japoma (Douala) ?

Herita Ilunga : L'élimination de l'Algérie est une grosse surprise parce qu'au début, on pouvait séparer la poule en deux : les deux ultra favoris, l'Algérie et la Côte d'Ivoire d'une part et la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale de l'autre, les deux plus modestes. Après les deux premiers matchs, les deux modestes avaient changé la première perception des choses, les gros dominaient les matchs de manière stérile sauf la Côte d'Ivoire qui a marqué contre la Guinée Equatoriale sans survoler les débats. Les Fennecs ont dominé mais n'ont jamais su marquer ni contre les Leones Stars ni contre le Nzalang Nacional, au contraire, ils ont pris un contre (0-1) et ça aurait pu aussi être le cas des Eléphants qui, après avoir marqué très tôt, n'ont jamais su tuer le match. Les outsiders, la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale ont su jouer en équipe en défendant et en attaquant. D'ailleurs, je suis déçu pour la Sierra Leone tandis que la Guinée Equatoriale a une qualification totalement méritée, d'ailleurs, c'est la belle surprise du premier tour.

Qu'est ce qui peut expliquer cet échec de l'Algérie ?

C'est facile de taper sur l'Algérie. Quand elle est arrivée sur ce tournoi, elle était l'ultra favorite, elle avait enchainé la CAN et la Coupe arabe, une série de 34 matchs sans défaite. Mais après on peut parler d'une préparation tronquée, des matchs de préparation annulés, il y a eu la Covid-19. Je pense que les joueurs n'ont pas su gérer cette grosse pression. En 2019, ils n'étaient pas attendus et ont su jouer en équipe. Sur cette CAN, ils n'ont pas réussi à défendre en équipe, il n'y a pas d'inspiration, on voyait plutôt on donne le ballon à Mahrez et on attendait de voir ce qu'il peut, ou on avait fait la même réflexion avec Belaïli. L'armada offensive algérienne n'a pas fonctionné.

Si l'Algérie est passée à côté, peut-on dire que la Côte d'Ivoire a réussi son match référence contre la sélection algérienne ?

Clairement, la Côte d'Ivoire a démarré sur la pointe des pieds en gagnant petitement contre la Guinée Equatoriale... . Le contenu du match n'était pas fameux, elle ne maîtrisait pas le match. Elle avait été piégée par la Sierra Leone (2-2). Au contraire de l'Algérie, toutefois, elle a des défenseurs costauds et a eu de la réussite sur le plan offensif. Sur le 3e match, après les deux buts, elle a déroulé mais après le 3-0, l'Algérie a su se réveiller et a manqué de réussite pour recoller. Elle a manqué de réussite et a même raté un penalty à 2-3 ce ne serait plus le même match. Mais je veux plutôt insister sur les deux équipes de la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale, qui ont fait déjouer ces gros bras du football continental, il faut leur reconnaître ce crédit sur cette compétition.

Justement, qu'est ce qui fait la particularité de cette équipe de la Guinée Equatoriale ?

C'est un exemple en termes d'animation collective, de solidarité, elle sait défendre et souffrir en équipe, elle dispose de qualités techniques pour contrer et tenir offensivement. Elle a réussi à faire le dos rond contre l'Algérie qui disposait de plus de qualités individuelles mais quand elle récupère, elle arrive à en faire un bon usage. Elle dispose de joueurs de qualité. Pour moi, c'est l'équipe surprise, la révélation pour le moment de cette compétition.

Et sur la Côte d'Ivoire ?

Si elle a ramé lors des deux premiers matchs, elle a retrouvé tout son allant contre l'Algérie, elle l'a étouffée, on a eu l'impression que rien ne pouvait arriver aux Eléphants. Elle a gagné tout de suite le rapport de forces, poussant Mahrez à aller défendre dans son but. Il y avait tout, costaud derrière, solide au milieu et pousser les Algériens à jouer contre nature en étant obligé de jeter de longs ballons devant. Les Eléphants gagnaient tous les ballons et à 2-0, ils auraient pu tuer le match mais ils ont raté les occasions. Au milieu de terrain, ils avaient bouffé les Algériens et c'était la clef du match.

Quid de la Sierra Leone ?

Je suis vraiment déçu pour cette équipe. Elle avait peiné contre l'Algérie et la Côte d'Ivoire mais n'a jamais rien lâché. Elle a réussi à capitaliser deux points contre ces gros et aurait pu être qualifiée sur le dernier match. Mais, elle est tombée sur une belle équipe de la Guinée Equatoriale qui lui était supérieure. Même sur ce match, avec de la réussite, elle aurait pu faire match nul ... Mais en définitive dans cette poule, elle était à sa place et elle peut rebondir rapidement si on voit ce qu'elle a proposé en ce début du tournoi. Pour les prochaines échéances, elle peut se donner d'autres ambitions.

La phase de groupes est bouclée, une autre phase a commencé, comment voyez-vous les choses ?

Toutes les équipes présentes au second tour, le méritent même si on a vu un Nigeria souverain, un Sénégal à la peine même si elle a réussi à fermer derrière, les difficultés de la Tunisie. Mais un autre tournoi va commencer, on peut avoir ni de complexe de supériorité, ni d'infériorité. Rien ne sera donné pour les uns et les autres.