Congo-Kinshasa: Mines - Le Dr Claude Kabemba nommé dans le groupe de travail mondial d'élaboration d'une norme sectorielle

Le Global Sustainability Standards Board (GSSB) du Global Reporting Initiative a sélectionné vingt membres pour participer au groupe de travail mondial qui élaborera le contenu d'une norme sectorielle pour le domaine minier traitant des impacts des organisations de ce secteur.

Le Global Reporting Initiative est un organisme indépendant au niveau international de normalisation concernant la performance en développement durable d'entreprises et d'organisations gouvernementales ou non et la divulgation d'information.

Le groupe de travail de vingt membres comprend des experts d'entreprises, de la société civile, des institutions d'investissement, des organisations syndicales et des institutions de médiation représentant l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe et l'Océanie. Les membres du groupe de travail, explique-t-on, apportent un ensemble équilibré de perspectives et d'expertise provenant de différentes régions, produits de base, taille et type d'organisations, sujets liés aux impacts du secteur, ainsi que des cadres de durabilité et des pratiques de reporting pertinents pour le secteur minier.

Le groupe a été nommé par le Conseil des normes mondiales de durabilité du GRI, à la suite d'un processus de recrutement ouvert. La norme sectorielle pour l'exploitation minière sera élaborée courant 2022-2023, y compris une période de consultation publique mondiale.

Quatrième norme élaborée

La norme pour le secteur minier, indique GRI, est la quatrième élaborée dans le cadre du programme sectoriel. Ce nouveau programme identifie les impacts les plus importants d'un secteur et reflète les attentes des parties prenantes en matière de rapports de durabilité.

L'exploitation minière, explique GRI, a été privilégiée en raison de ses impacts de grande ampleur - tels que l'utilisation intensive de l'eau, la perturbation des écosystèmes et la pollution de l'air et des sols, qui peuvent à leur tour avoir des conséquences majeures sur le bien-être des communautés locales. Le secteur, poursuit GRI, joue également un rôle important dans la transition vers une économie à faible émission de carbone, en permettant l'accès aux minéraux nécessaires à la technologie des énergies renouvelables.

Expert en économie politique

Originaire de la République démocratique du Congo, Claude Kabemba est, depuis 2006, le directeur exécutif de Southern Africa Resource Watch (SARW), au sein de l'Open Society Initiative for Southern Africa (Osisa). SARW est spécialisée dans la gouvernance des minéraux (solides et liquides) sur le continent africain et se concentre sur la promotion d'une gestion transparente, responsable et équitable des ressources naturelles en Afrique.

Expert en économie politique et titulaire d'un doctorat en relations internationales (économie politique) de l'université de Witwatersrand, Claude Kabemba a vingt-cinq ans d'expérience, dont quinze consacrés à l'étude du secteur minier africain. Son expertise porte sur la manière de maximiser l'impact des actifs minéraux sur le développement afin de lutter contre la pauvreté et les inégalités dans le contexte africain.

Le Dr Claude Kabemba s'intéresse aux institutions et au cadre juridique de la gouvernance minière, à la négociation des contrats miniers, aux régimes internationaux régissant les industries extractives, aux entreprises et aux droits de l'homme, aux rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance, à la gestion des revenus et à la vision minière de l'Afrique. De plus en plus, son travail implique l'étude du lien entre les activités minières et le changement climatique.

Analyste politique

Avant de rejoindre SARW, le Dr Claude Kabemba a collaboré avec le Human Sciences Research Council et l'Electoral Institute of Southern Africa, respectivement en tant que directeur de la recherche et responsable de la recherche. Il a également travaillé comme analyste politique à la Banque de développement d'Afrique australe et au Centre d'études politiques.

Dans ce cadre, ses principaux domaines d'intérêt sont l'économie politique de l'Afrique subsaharienne, en particulier l'Afrique australe et centrale, et plus particulièrement les questions de démocratisation et de gouvernance, la gouvernance des ressources naturelles, les politiques électorales, la participation des citoyens, les conflits, les médias, les partis politiques, la société civile et les politiques sociales. Il a été consultant pour des organisations internationales telles que Oxfam, le HCR, The Norwegian People's Aid, les commissions électorales et l'Union africaine. Ses publications comprennent des livres (en tant qu'éditeur), des chapitres de livres, des articles de journaux, des monographies, des rapports de recherche et des journaux.

Liste des membres du Groupe de travail

Brendan Tapley : Directeur principal, PwC (Australie)

Briony Coleman : Directeur de la conformité, des systèmes et de l'assurance - Développement durable et relations extérieures, Newmont Corporation (Australie)

Bryony Clear Hill : Chargée de programme principale, Conseil international des mines et métaux (Royaume-Uni)

Claude Kabemba : Directeur exécutif, Southern Africa Resource Watch (Afrique du Sud)

Deepak Gulliya : Directeur - Affaires durables, WWF (Inde)

Glen Mpufane : Directeur des mines et de la DGOJP, IndustriALL Global Union (Suisse)

Jeff Geipel : Directeur général, Directeur - Valeur partagée de l'exploitation minière, Ingénieurs sans frontières (Canada)

Jennifer Orr : Directrice, Développement durable, South32 (Australie)

John Drexhage : Conseiller, Banque mondiale (Canada)

Juan Rodrigo Walsh : Membre et ancien vice-président, AIDIS (Association argentine de l'ingénierie sanitaire et des sciences de l'environnement) (Argentine)

Korie Anne Hickel : Directrice, ESG, relations communautaires et gouvernementales, Coeur Mining Inc. (ÉTATS-UNIS)

Kristi Disney Bruckner : conseillère politique principale, Initiative for Responsible Mining Assurance (États-Unis)

Melissa Waller : Directrice indépendante non exécutive du conseil d'administration, Hyperion Metals Ltd. (ÉTATS-UNIS)

Michèle Brülhart : Directrice exécutive, The Copper Mark (Suisse)

Patricia Zerega : Directrice principale de la défense des intérêts des actionnaires, Mercy Investment Services (USA)

Peter Frövén : Responsable national de la SST, IF Metall (Suède)

Peter Sinclair : Conseiller principal, ESG, World Gold Council (Canada)

Robert Greenberg : Responsable de l'intégration du développement durable, de la gouvernance et de la performance, Anglo American plc (Royaume-Uni)

Robert Pitman : Responsable principal de la gouvernance, Natural Resource Governance Institute (USA)

William Bannerman : PDG, Intelligence Nature International (Ghana)