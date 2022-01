Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Succès de Panda sur Rangers, nul entre Simba et Kuya

Le stade Manika de Likasi a été un porte-bonheur pour le club local de l'US Panda B52, vainqueur le 25 janvier de l'Académique Club Rangers de Kinshasa, par deux buts à un, en match de la 14e journée de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

C'est la deuxième victoire de la saison de ce club entraîné par Hidalgo Kalala. Et pourtant, Ali Shabani a ouvert la marque à la 10e mn pour les Académiciens.

Mais Jean Ilunga Moma a égalisé à la 65e mn pour le club local déterminé à enregistrer enfin son deuxième succès dans l'élite du football national. Et Grâce Khoj a inscrit le but de la victoire des Bombardiers de Likasi à la 70e mn. US Panda dispose de treize points en quinze rencontres, dont deux victoires, sept nuls et six défaites. De son côté, l'AC Rangers -qui s'était extirpé du piège de Simba au match précédent (un but partout)- a finalement sombré au cours de ce match.

Le club tuteuré par le président Lambert Osango est à la cinquième place au classement avec vingt-quatre points après dix-sept sorties dont sept victoires, quatre nuls et six défaites. Dans une autre opposition du 25 janvier au stade Dominique-Diur de Kolwezi, l'AC Kuya Sport de Kinshasa a accroché la formation locale d'AS Simba par zéro but partout. Simba fait quelque peu du surplace avec dix points alors que Kuya pèse désormais treize points.