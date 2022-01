Afrique: Les Comores rêvent d'exploit, le Cameroun pour poursuivre son parcours

"Nous sommes entrain de vivre un rêve". Ce sont les propos du capitaine de la sélection des Comores Nadjim Abdou à 24 heures du huitième de finale historique entre les Cœlacanthes et les Lions Indomptables du Cameroun, prévu ce lundi à partir de 20h00 sur la pelouse du stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé.

L'équipe des Comores, qualifiée pour la première fois de son histoire à une phase finale de la CAN TotalEnergies veut continuer son rêve même si la mission sera difficile face au pays organisateur.

Fiche du match

Date : 24 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade d'Olembe, Yaoundé

Comptant pour : les huitièmes de finale

Match : Cameroun vs Comores

Cameroun, pour une sixième étoile

Côté camerounais, les joueurs d'Antonio Conceiçao semblent confiants quant à la suite de la compétition. Les coéquipiers de Vincent Aboubakar, meilleur joueur et buteur du premier tour de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, continuent leur préparation dans la sérénité avec comme ligne de mire les quarts de finale.

"Nous devons respecter notre adversaire du jour même s'il joue sa première Coupe d'Afrique" indique le sélectionneur camerounais avant d'ajouter: " Nous sommes entrain de préparer notre rencontre sereinement et notre objectif reste le 6 février prochain".

Une rencontre historique entre Comoriens et Camerounais avec un seul objectif: Une place en quarts.

Ce qu'ils ont dit avant le match :

Antonio Conceiçao (Sélectionneur du Cameroun)

" Nous savons que nous allons contre une bonne équipe des Comores. Nous avons étudier notre adversaire qui demeure difficile. C'est vrai que ce n'est pas une équipe qui a un grand nom mais qui renferme de bons joueurs. Une équipe disciplinée, concentrée et qui joue sans pression. L'objectif pour nous est de gagner pour aller encore loin dans la compétition. Après trois matches joués lors de la pase de groupes, nous avons confiance en nos joueurs malgré quelques changements. Nous devons nous concentrer sur notre travail, notre préparation pour aller jouer la finale du tournoi le 6 février prochain".

Ambroise Oyongo Bitolo (Joueur du Cameroun)

"L'équipe vit très bien son tournoi. Nous vivons dans une ambiance familiale avec une certaine sérénité surtout dans notre préparation. C'est vrai que je suis remplaçant mais je ne pense pas à ça. Pour moi, qui sors d'une longue blessure, l'important est de travailler au service du groupe et aussi du peuple camerounais. Le plus important c'est le collectif. Nous devons respecter notre adversaire et bien préparer le match face à l'équipe des Comores".

Comores, comme sur un nuage...

"Nous savons que nous allons jouer face à une grande équipe, mais tout cela est un bonus pour nous" affirme le capitaine comorien.

Ce qu'ils ont dit :

Daniel Padovani (Entraîneur des gardiens de but de l'équipe des Comores):

"Nous avons joué notre va-tout pendant la phase de poules et c'est ce qui nous a permis de passer en huitièmes de finale. Nous vivons une situation exceptionnelle avec la contamination de plusieurs joueurs et membres du staff par la COVID 19. Nous devons gérer cette situation et trouver les solutions nécessaires. Nous allons jouer avec les mêmes valeurs, avec notre état d'esprit habituel".

Nadjim Abdou : (Joueur de l'équipe des Comores)

"Nous sommes entrain de vivre un rêve. Le plus dur reste à venir et pour nous, tout ce que nous vivons est un bonus. Face au Cameroun, nous allons jouer notre jeu habituel. Nous sommes entrain de nous préparer sereinement pour un match face à une grande équipe".