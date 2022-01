Afrique de l'Ouest: L'axe Lomé - Teheran se renforce

C'est ce que fait constater un rendu du ministère des Affaires étrangères sur un déplacement du ministre Robert Dussey à Teheran (Iran).

Robert DUSSEY en Visite de travail à Téhéran, Iran

Communiqué de Presse

Dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la République Togolaise et la République Islamique d'Iran, et à l'invitation de son homologue iranien, S.E. Dr. Hossein AMIRABDOLLAHIYAN, ministre des affaires étrangères d'Iran, SE Prof. Robert DUSSEY, ministre des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur a effectué une visite de travail à Téhéran du 23 au 26 janvier 2022.

Au cours de cette visite qui marque la volonté des Chefs d'Etats S.E.M. Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise et S.E.M. Ebrahim RAÏSSI, Président de la République Islamique d'Iran, d'approfondir, de diversifier davantage et d'actualiser leur coopération en vue de mieux l'adapter aux besoins réels de leurs deux pays, Prof. Robert DUSSEY a été reçu en audience par le Président de la République Islamique d'Iran.

Il a également eu une séance de travail avec son homologue iranien S.E. Dr. Hossein AMIRABDOLLAHIYAN. Au cours des travaux marqués par une atmosphère emprunte de cordialité et d'ouverture, les deux parties ont abordé des questions liées aussi bien à leur coopération dans les domaines de l'énergie, de la santé, des mines, de l'agriculture, des infrastructures et des investissements, qu'au contexte international.

Dans le domaine de la santé, les deux parties se sont engagées à échanger leurs expériences dans le cadre de programmes de formation et d'échanges professionnels. Elles entendent également approfondir les discussions au niveau technique en vue d'établir un partenariat dans le domaine pharmaceutique. A ce sujet, elles ont évoqué la possibilité d'installation d'usines pharmaceutiques iraniennes au Togo, dans le cadre de la Plateforme Industrielle d'Adéticopé.

Concernant le secteur des énergies, l'Iran s'est engagé à appuyer le Togo dans la mise en œuvre de sa stratégie d'électrification qui vise un taux de couverture électrique de l'ensemble du territoire national de 100% à l'horizon 2050. Des discussions techniques permettront de préciser les détails de cet appui.

Abordant le domaine de l'agriculture, le Ministres DUSSEY a rappelé les discussions menées par les deux parties au cours des travaux de leur commission mixte de coopération concernant le besoin d'appui du Togo dans le cadre de l'irrigation. Il a proposé que ce projet de coopération soit relancé et que les deux parties œuvrent activement à sa concrétisation. La partie iranienne a accueilli favorablement cette proposition et a invité la partie togolaise à lui soumettra des projets concrets dans ce sens.

S'agissant du domaine des infrastructures, les deux ministres ont évoqué avec satisfaction la construction par l'Iran du bloc administratif de l'université de Kara en 2007 et se sont engagées à redynamiser leur coopération dans ce domaine.

Dans le domaine des investissements, le ministre DUSSEY a mis un accent particulier sur la promotion des investissements privés iraniens au Togo. A cet effet il a présenté la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et les opportunités d'investissements et de partenariats qu'elle offre. Il a également fourni des informations utiles sur la Plateforme Industrielle d'Adéticopé qui est déjà opérationnelle et qui constitue également une opportunité d'investissement au Togo. A ce sujet, les deux parties se sont exhortées à appuyer leurs secteurs privés en vue de l'établissement de partenariats et de la mise sur pieds de projets conjoints. Des rencontres d'affaires et des échanges de visites seront organisées dans ce cadre. Des accords de coopération spécifiques seront également signés en vue de promouvoir le flux des investissements entre les deux pays.

Sur le plan international, constatant leur convergence de vues sur l'importance de la paix et de la sécurité pour le développement des pays, les deux parties se sont mutuellement félicitées pour l'engagement respectif du Togo et de l'Iran dans la recherche de réponses efficaces au terrorisme et à l'extrémisme violent dans leurs régions respectives.

A cet égard, les deux ministres ont évoqué avec préoccupation, la persistance et l'expansion du terrorisme, de l'extrémisme violent et des actes de piraterie maritime en Afrique de l'Ouest et se sont engagés à conjuguer leurs efforts dans le cadre des initiatives de la CEDEAO et des Nations Unies pour endiguer ces fléaux.

Enfin, sur le plan multilatéral, les deux parties entendent maintenir des consultations permanentes afin de coordonner leurs positions sur les questions d'intérêt commun et d'accorder des soutiens réciproques à leurs candidatures à des postes au sein des organisations internationales.

A la fin de la visite, S.E. Prof. Robert DUSSEY a invité S.E. Dr. Hossein AMIRABDOLLAHIAN à effectuer une visite au Togo afin d'approfondir davantage les échanges et de lancer les chantiers de la coopération évoqués à Téhéran. Le ministre iranien s'est dit très heureux de l'opportunité d'effectuer cette visite dont la date sera convenue par voie diplomatique.