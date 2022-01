Afrique: CAN 2022 - Égypte-Maroc et Sénégal-Guinée équatoriale complètent les quarts

Gambie-Cameroun et Burkina Faso-Tunisie le samedi 29 janvier, puis Égypte-Maroc et Sénégal-Guinée équatoriale le dimanche 30 janvier, seront les affiches des quarts de finale de la 33e Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2022).

Le tableau est complet et il est assez inattendu ! La faute à l'équipe de Guinée équatoriale qui, comme celle de Gambie la veille face à la Guinée (1-0), a créé la surprise en huitièmes de finale de la 33e Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022).

Les Équato-Guinéens ont écarté le Mali aux tirs au but (6-5, 0-0 après prolongation) et au bout de l'ennui, ce 26 janvier à Limbé. Les Maliens étaient pourtant attendus de pied ferme par les Sénégalais en quarts de finale de cette CAN 2022. Ce n'est donc pas à un derby ouest-africain auquel on assistera le dimanche 30 janvier, mais à des retrouvailles avec une sélection équato-guinéenne qui avait surpris le Sénégal 2-1 lors de la CAN 2012.

Score vierge, prolongation stérile et séance de tirs au but : c'est aussi le cheminement de la rencontre entre Ivoiriens et Égyptiens, ce mercredi à Douala. Une rencontre dont l'antihéros a été le défenseur Éric Bailly, auteur d'une tentative de tir au but totalement ratée. Une qualification 5 tirs à 4 (0-0 AP) qui permet aux Égyptiens de rejoindre le Maroc en quarts de finale.

Des Marocains qui, eux, avaient fait respecter la hiérarchie face au Malawi, 2-1. Ce choc nord-africain, prévu dimanche, sera la plus belle affiche de ce prochain tour, avec un Burkina Faso-Tunisie (samedi) qui s'annonce également très indécis.

CAN 2022 : LE PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE

Samedi 29 janvier -

Gambie - Cameroun à 16h TU à Douala

Burkina Faso - Tunisie à 19h TU à Garoua

Dimanche 30 janvier -

Égypte - Maroc à 15h TU à Yaoundé

Sénégal - Guinée équatoriale à 19h TU à Yaoundé