Afrique: Mercato - Monzizi au DCMP, Mukoko Tonombe à Mazembe, Kabangu et Beni Badibanga au Raja

Le mercato d'hiver qui prend fin le 31 décembre 2022 est mouvementé pour les Congolais dont certains vont à l'étranger et d'autres rentrent au pays.

Le mercato d'hiver se clôturera le 31 janvier 2022. En attendant, on note du mouvement chez les joueurs congolais aussi bien au pays qu'à l'étranger, surtout en Afrique. L'on annonce l'arrivée du buteur Mpiana Monzizi au Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa en provenance d'Azam de Tanzanie. Ancien buteur du FC Saint-Eloi Lupopo avant de prendre la direction de Dar Es Salam, il a la mission de faire oublier un autre buteur, Jean-Marc Makusu Mundele, parti pour Lupopo. DCMP est actuellement sixième au classement provisoire avec vingt et un points glanés en onze sorties, en course pour une qualification en compétitions africaines interclubs.

Un autre transfert est celui du milieu défensif Serge Mukoko Tonombe au Tout-Puissant Mazembe après un passage à Young Africans de Tanzanie où il évoluait depuis 2020 à son départ de l'AS V.Club de Kinshasa. Le joueur et le club de Lubumbashi ont trouvé un accord pour deux saisons, et il va pallier le départ de Michée Mika, parti libre au rival de toujours, le FC Saint-Eloi Lupopo. Mukoko Tonombe arrive, l'attaquant Chico Ushindi a fait le sens inverse, pour rallier Young Africans.

Son transfert a été officialisé par le TP Mazembe via son site web officiel. Ushindi rejoint une forte colonie congolaise (sept joueurs) du club tanzanien. Produit du centre de formation du Tout Puissant Mazembe, Ushindi, très peu utilisé depuis le début de cette saison, va donc tourner une page de sa carrière avec cette première expérience à l'étranger.

Notons, par ailleurs, l'arrivée de l'attaquant de Dark Kabangu Kadima au Raja de Casablanca, au Maroc, club qu'il a rejoint au cours de ce mercato d'hiver en provenance du FC Saint-Eloi Lupopo. Il a signé un contrat de six mois pour un montant de 142 mille euros. Ancien attaquant du DCMP transféré à Lupopo en début de saison, il va donc la finir au Raja de Casablanca, avec la mission de faire oublier le monumental Ben Malango Ngita parti depuis le début de la saison pour Sharjah dans les Emirats arabes unis. Raja de Casablanca s'est renforcé avec un autre Congolais, l'attaquant Beni Badibanga, en provenance de la réserve du Royal Excel Mouscron (D2 Belgique). Le Belgo-Congolais vient accumuler du temps de jeu au Maroc, pour peut-être rebondir ailleurs en Europe.

Arsène Zola prié de rejoindre RS Berkane

Enfin, l'on rappelle le départ du défenseur Arsène Zola Kiaku du Tout Puissant Mazembe. Libéré par les Corbeaux du Grand Katanga au terme de son contrat qui n'a pas été prolongé, le défenseur, actuellement avec les Léopards en stage à Bahreïn, est attendu au Maroc pour s'engager avec Chabab Mohammedia, son nouveau club, pour trois saisons, avant d'être prêté à la Renaissance sportive de Berkane, toujours au Maroc.

Et pour ce prêt, la Renaissance sportive de Berkane a adressé une correspondance à la Fédération congolaise de football association. " Nous vous informons que nous souhaiterions signer avec le joueur Arsène Kiaku Zola. Et nous prions de bien vouloir libérer le joueur de son stage avec votre équipe nationale le 28 janvier 2022, afin qu'il puisse rejoindre le club de Mohammedia dans le cadre de sa signature et de l'homologation de son contrat de prêt à la RS Berkane, à partir du Bahreïn où il se trouve actuellement ", indique ladite correspondance.

Le club entraîné par l'ancien coach de V.Club et ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, va, à cet effet, prendre en charge les frais de voyage de l'ancien défenseur du Tout-Puissant Mazembe en affrétant un jet privé afin de l'amener de Bahreïn à Berkane au Maroc. Il retrouve ses compatriotes Chadrac Muzungu et Rossein Tuisila dans ce club de la ville de la région de l'Oriental au nord-est du Maroc, près de la frontière avec l'Algérie.