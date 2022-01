Congo-Kinshasa: Affaires étrangères - Kinshasa en pleine préparation de sa 12e conférence diplomatique

Aucune date officielle n'est retenue officiellement, du moins pour le moment, mais l'événement devrait rassembler tous les principaux acteurs de la vie nationale au cours des prochaines semaines.

L'idée principale est d'encourager un dialogue franc dans le cadre d'une diplomatie de développement de la République démocratique du Congo.

Dès sa prise de fonction, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a entamé les premières consultations à l'étranger. Au premier semestre 2019, il a effectué plus de dix-sept voyages en Afrique et dans le monde. Convaincu que les efforts de relance de la vie économique passent forcément par l'extérieur, il a opté pour une diplomatie agressive dès les six premiers mois de son mandat. Son objectif est de faire revenir la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Et cet élan doit être maintenu, estiment nombre d'observateurs.

En effet, expliquent-ils, la diplomatie congolaise a toujours éprouvé des difficultés à se faire entendre dans le monde. " Au regard de la gravité des disfonctionnements internes et de la modicité des ressources dont disposent les Affaires étrangères, il est peu évident que sans des ajustements drastiques, il sera possible, même à long terme, de redresser la barre ", rétorque le vice-ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, chez nos confrères de Jeune Afrique.

La 12e conférence diplomatique sera justement une occasion pour écouter les orientations du chef de l'État et définir les priorités en matière d'investissements et de partenariats, insiste Christophe Lutundula. Pour lui, les diplomates congolais doivent être porteurs de cette vision présidentielle à l'extérieur du pays. Au-delà de la dimension politique, il y a également l'économie qui constituera l'un des points-clés de cet événement. Christophe Lutundula appelle à un dialogue franc avec la Fédération des entreprises du Congo et les institutions publiques pour identifier les besoins du pays en matière de partenariats dans tous les secteurs de la vie.

L'une des faiblesses de la diplomatie se trouve justement dans la difficulté à canaliser les actions vers les objectifs de développement socio-économique. " L'objectif principal a toujours été d'obtenir un soutien auprès des partenaires étrangers en vue de la défense de l'intégrité territoriale ", explique Denis Mutambayi, analyste politique. Cette rencontre, affirme-t-il, est d'une importance capitale car le pays doit arriver à profiter des opportunités qui s'offrent à lui dans le monde.