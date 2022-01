Congo-Kinshasa: Les experts du CEEC réfléchissent sur l'exploitation et la commercialisation des minerais des terres rares

Les experts du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales, précieuses et semi-précieuses (CEEC) réfléchissent depuis ce mercredi 26 janvier sur l'exploitation et la commercialisation des minerais dits des terres rares.

Selon Freddy Muamba, directeur général du CEEC, les terres rares désignent 17 métaux : le scandium, l'yttrium, et les quinze lanthanides. Ces matières minérales aux propriétés exceptionnelles sont utilisées dans la fabrication de produits de haute technologie. Avec le boom du numérique et des nouvelles technologies vertes, aujourd'hui, à l'échelle de l'économie mondiale, les terres rares sont considérées comme des métaux stratégiques.

Pour Freddy Muamba, directeur général du CEEC, cet atelier envisage la prise en charge des minerais dits de terres rares dans la chaîne de traçabilité à cause de la demande de ces produits miniers sur le marché international des matières premières.

" Cette réflexion permettra d'établir une réglementation adéquate de base d'analyse et de taxation, en vue de la certification de cette famille des métaux, d'établir un cadre règlementaire et technique des terres rares. La mise en place d'un système de traçabilité et de certification participe au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité de l'Est de la RDC et l'encadrement de l'exploitation de ces substances ", a indiqué Freddy Muamba.

Ces experts se réunissent autour d'un atelier ayant pour thème " les terres rares, entre forte demande et nécessité d'encadrement ". Ils réfléchissent sur la nature, les caractéristiques et les applications d'usage de ces minerais des terres rares.