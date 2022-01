Sénégal: Guédiawaye - Bby remporte 3 communes, la ville revient à Yewwi Askan Wi

La commission départementale de recensement des votes du tribunal de Guédiawaye a confirmé la victoire de Yewwi Askan Wi dans la localité. En effet, la coalition Yewwi Askan Wi a remporté la maire de la ville de Guédiawaye, de Golf Sud et de Sam Notaire selon les résultats provisoires.

Les communes de Wakhinane Nimzatt, Ndiarème Limamoulaye et Médina Gounass ont été remportées par BBY alors que celles de Golf-Sud et Sam Notaire sont tombées dans le camp de Yewwi askan wi.

La ville de Guédiawaye dirigée par Aliou Sall a été remportée par Yewwi askan wi sous la houlette de l'animateur de radio Ameth Aïdara.

Yewwi askan wi a obtenu 35.143 voix, raflant ainsi 20 sièges.

Les autres coalitions en lice ont obtenu : BBY 29.674 (17 sièges), Wallu Sénégal 6.581 (4sièges), Guem sa bopp 5.027 (3sièges), Uc /Bunt bi 3.005 (2 sièges), And Nawlé and liguey 2.019 (1 siège).

Pour l'élection de la ville de Guédiawaye, le nombre d'électeurs inscrits était de 196.019 dont 82.358 votants.

Il y a eu 909 bulletins nuls, par conséquent 81449 suffrages valablement exprimés.

Pour la commune de Golf-Sud remportée par la Coalition Yewwi Askan wi avec 9235 (34 sièges scrutin majoritaire, 18 sièges scrutin proportionnel), le nombre d'électeurs inscrits était de 53 473 dont 21 322 votants, 156 bulletins, soit 21166 suffrages valablement exprimés.

Ont obtenu : coalition "Guem sa bopp" 944 voix (2 sièges), Wallu Sénégal 977 voix (2 sièges), BBY 8078 voix (16 siège au proportionnel) , République des valeurs / Rewum Ngor 576 voix (1 siège), Nouvelle Alliance des forces Républicaines /Nafore avec 465 voix (1 siège), Coalition And Nawlé /and liguey obtient 406 voix (1 siège) et la coalition alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes 485 voix (1 siège).

La commune de Sam Notaire a été remportée par YAW avec 6.137 voix (scrutin majoritaire 34 sièges proportionnel 13 sièges).

Ont obtenu : BBY, 4.977 voix (11 sièges), Coalition Guem sa Bopp, 1.123 voix (2sièges), Wallu Sénégal, 1.268 voix (3 sièges), Initiative pour une politique de développement (IPD), 2.184 voix (5 sièges), Parti des libéraux et démocrates / And Suxali, 1019 voix (2sièges), coalition And Nawlé and liguey, 469 voix (1 siège), Union citoyenne /Bunt bi 1.169 voix (2 sièges).

Dans cette commune le nombre d'inscrits était de 44281, les votants, 19714 dont 145 bulletins nuls, soit 19569 suffrages valablement exprimés.

La commune de Wakhinane Nimzatt a été remportée par Benno Bokk Yakkar avec 6.107 voix (scrutin majoritaire, 34 sièges et 13 sur la liste proportionnelle).

Dans cette commune, il y avait 49.314 inscrits dont 20.335 votants, 194 bulletins nuls, soit 20.141 suffrages valablement exprimés.

Yewwi Aksan Wi a obtenu 5.890 voix (12 sièges), Parti Euleuk Sénégal 2361 voix (5 sièges), And nawlé and liguey 810 voix (2 sièges), Grande coalition Guem sa bopp 1118 voix (2 sièges), Wallu Sénégal 1627 voix (3 sièges), Bokk Gis Gis 431 voix, Jammi gox yi 562 voix, le Mouvement des patriotes pour le développement /Liguey 302 voix, Coalition Goxyu bees 526 et Initiative pour le développement 407 voix.

BBY est également victorieuse à Ndiarème Limamoulaye avec 3.187 voix (25 sièges pour le scrutin majoritaire et 8 sièges pour le scrutin proportionnel)

Les autres partis et coalition ont obtenu : Guem sa bopp 1111 voix (3sièges), Wallu Sénégal 829 voix (2sièges), YAW 2.533 voix (7sièges), Defar sa gox 1.986 voix (5 sièges), Jammi Goxyi 369 voix, Bokk gis gis 515 voix, IPD 238 voix, AVEC 191 voix, Goxyu bess 430 voix et MPD / Liguey 369 voix avec chacun avec 1 siège.

Dans cette commune le nombre d'électeurs était de 26.426 dont 11869 votants, 111 bulletins nuls, soit 11758 suffrages valablement exprimés.

BBY a également remporté la commune de Médina Gounass avec 3.843 voix (25 sièges au scrutin majoritaire et 13 sièges au scrutin proportionnel).

Sur 22525 électeurs inscrits, il y a eu 9121 votants dont 100 bulletins nuls, soit 9021 suffrages valablement exprimés.

Ont obtenu dans cette commune : Yewwi askan wi, 1.831 voix (6 sièges), Guem sa bopp, 567 voix (2 sièges), Wallu Sénégal, 1.689 voix (6 sièges), Jammi Goxyi, 444 voix (2 sièges), Defar sa gox, 425 voix et RV /Rewum Ngor 222 avec chacun 1 siège.