Algérie: 2e concours national "développer des logiciels et des applications mobiles au profit des personnes aux besoins spécifiques"

Alger — La deuxième édition du concours national "Développer des logiciels et des applications mobiles au profit des personnes aux besoins spécifiques" a été lancée, a annoncé mercredi dans un communiqué le ministère de la Poste et Télécommunications.

Le concours est ouvert à tous les innovateurs et développeurs, représentants des petites et moyennes entreprises, start-ups, associations et particuliers, jusqu'au jeudi 28 avril 2022 à 16h30, précise la source.

Les compétiteurs auront à concourir dans les chapitres suivants : demandes de traduction et de traduction instantanée de la langue des signes, traduction en texte et transfert du texte dans une langue des signes comprise par les personnes souffrant de troubles auditifs, et transformation du langage des signes en une voix parlée et la voix parlée en une langue des signes.

Il vise également à soutenir les innovations dans le domaine des médias et des technologies de la communication, et à encourager les porteurs de projets dans le domaine des logiciels spéciaux en langue des signes comme moyen de communication au profit de personnes ayant des déficiences auditives.

Le concours est ouvert via le site officiel du ministère de la Poste et des Télécommunication www.mpt.gov.dz. Les candidats peuvent demander des renseignements sur le concours par email moussabaqua@mpt.gov.dz.