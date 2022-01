Algérie: Campagne de préservation de l'environnement - Plus de 9.000 tonnes de déchets enlevées

Alger — La campagne nationale de préservation de l'environnement, lancée par le ministère de l'Environnement le 10 janvier dernier, s'est soldée, jusqu'à mercredi, par l'enlèvement de 9.240 tonnes de déchets et l'organisation de 41 opérations de reboisement, a appris l'APS auprès du ministère.

Organisée sous le thème "Propreté des villes, une responsabilité de tous", cette campagne a touché les cités, les espaces verts et les marchés au niveau de 153 communes répartis sur 38 wilayas du pays, a indiqué le ministère.

211 campagnes bénévoles de nettoiement et 169 actions de sensibilisation ont été organisées en milieu scolaire et au niveau des mosquées, des cités et des commerces ainsi qu'à travers les réseaux sociaux, conformément au programme élaboré par les directions de l'environnement des wilayas et les maisons de l'environnement relevant de l'Institut national des formations à l'environnement.

Cette campagne qui se poursuit à ce jour, avec la participation de plusieurs secteurs, instances, entreprises économiques et organisations de la société civile, tend à sensibiliser les citoyens aux pratiques indispensables à la préservation de la propreté de l'environnement, telles que le dépôt des déchets dans les endroits réservés à cet effet et à temps, la participation à toutes les activités contribuant à la préservation de l'environnement et la sensibilisation aux dangers sanitaires issus de la pollution.

"L'adhésion des citoyens à la préservation de l'environnement est impérative et très urgente", a insisté le ministère qui a affirmé que "même si la volonté politique existe et que les technologies et les moyens financiers sont disponibles pour financer les stratégies de la préservation de l'environnement, les objectifs escomptés ne peuvent être atteints si la société n'adopte pas une culture environnementale dans toutes ses dimensions".