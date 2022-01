Algérie: Le gouvernement compte simplifier le dédouanement des chaines de production rénovées

Alger — Un projet de décret exécutif portant sur la simplification des procédures d'octroi de l'autorisation de dédouanement des chaines et équipements de production rénovés a été examiné, mercredi, lors d'une réunion du Gouvernement, présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.

Lors de cette réunion tenue par visioconférence, il a été présenté un projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 20-312 du 15/11/2020, portant conditions et modalités d'octroi de l'autorisation de dédouanement des chaines et équipements de production rénovés, dans le cadre d'activités de production de biens et services, a ajouté la même source.

Ainsi, les amendements introduits visent à simplifier davantage les procédures d'octroi des autorisations de dédouanement des chaines et équipements de production rénovés, a précisé le communiqué.

Sur un autre plan, il a été présenté, lors de la même réunion, une communication sur les perspectives de relance de la filière nationale des industries électriques et la promotion des exportations des équipements et services issus de cette filière.

Ce choix de cette filière est, également, "motivé au regard de la diversifié et la qualité des produits et équipements électriques fabriqués localement qui offrent des opportunités d'exportation et de diversification de notre économie hors hydrocarbures", a-t-on précisé de même source.