Afrique: Financement de logement - La RDC paie plus de 2,4 milliards de FCFA à Shelter Afrique pour apurer ses arriérés de capital

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a réglé ses arriérés de capital dans Shelter Afrique après avoir payé le montant de 1.703.826,79 USD, comme l'a révélé le financier panafricain de développement de logement.

L'année dernière, la RDC a versé une contribution au capital de 4 203 706,01 millions USD, environ 2439077664,09 Franc CFA, augmentant ainsi de manière significative sa participation dans la société. "Nous sommes reconnaissants au gouvernement de la République démocratique du Congo, car c'est une preuve de croyance forte dans le rôle et les mandats de Shelter Afrique dans la fourniture de logements abordables en Afrique, et particulièrement en RDC. Nous apprécions particulièrement les rôles joués par le Ministre de l'Urbanisme et du Logement, l'Honorable Pius Mukala, et le Ministre des Finances, l'Honorable Nicolas Kazadi, pour effectuer les décaissements", a déclaré Andrew Chimphondah, Directeur général et Administrateur délégué du Groupe Shelter Afrique.

Cette décision porte désormais la participation de la RDC dans la société à 2,46%, contre 1,68% précédemment. La RDC rejoint maintenant la Tanzanie, le Maroc, le Mali, le Lesotho, la Namibie, le Togo et le Zimbabwe comme actionnaires de classe A de Shelter Afrique qui ont entièrement payé leurs obligations de capital.

Faut-il le noté, Shelter-Afrique est une institution panafricaine de financement et de développement du logement, créée par les gouvernements africains pour répondre au besoin d'un système durable de fourniture de logements et de projets d'infrastructure connexes en Afrique. Ses actionnaires sont 44 pays africains, la Banque africaine de développement, la Société africaine de réassurance et le Fonds de solidarité africaine (FSA).

Dans un passé récent, la RDC a renforcé son engagement avec Shelter Afrique. En conséquence, la compagnie a intensifié ses activités dans le pays en poursuivant activement des projets de logement à grande échelle et à faible coût en RDC par des partenariats public- privé et des investissements de capitaux propres. Récemment, Shelter Afrique a approuvé une ligne de crédit d'une valeur de 11,4 millions USD à une institution financière pour financer 285 prêts hypothécaires dans le pays. Shelter Afrique souhaite également soutenir des projets de régénération urbaine à Lubumbashi et Goma, qui devraient permettre de développer 500 unités de logement - la société a mis de côté 20 millions USD, en attendant l'approbation du conseil d'administration.