Cote d'Ivoire: Décès en couches - Les épouses d'ambassadeurs donnent du sourire à de petits orphelins

Bénéficiant de l'aide de la Première dame Dominique Ouattara, le Gecmd-Ci vole au secours des enfants en difficulté.

Le Groupe des épouses des chefs de missions diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire (Gecmd-Ci) a encore fait parler son cœur. Et ce, à travers des actions sociales à l'endroit de petits orphelins dont les mères sont décédées en couches.

Avec l'appui matériel et financier de la Première dame Dominique Ouattara, la caravane de la solidarité de la présidente Farida Bouguetia s'est arrêtée, une fois de plus le 15 janvier dans la commune de Marcory, précisément à la Fondation internationale mission d'amour. Où attendaient une trentaine d'enfants.

Ce sont les bras chargés de vêtements et de vivres que la délégation du Gecmd-Ci a rendu visite à ses désormais enfants, qui n'ont pas boudé leur plaisir de retrouver leurs bienfaitrices.

Selon la présidente du Gecmd-Ci, il y a deux ans que ce centre a été découvert par son association. Et ce, grâce à leurs amis et connaissances qui y faisaient de façon bénévole, des dons aux pensionnaires. Depuis lors, les épouses d'ambassadeurs n'ont jamais arrêté d'apporter aide et assistance aux enfants orphelins de la Fondation internationale mission d'amour.

" Nous avons déjà offert une machine à laver, un four micro-onde, de la nourriture, etc. ", précise Farida Bouguetia. Et d'ajouter : " Je suis régulièrement au téléphone avec la responsable de la fondation pour m'enquérir des besoins des enfants, auxquels nous faisons face systématiquement. Je voudrais traduire notre reconnaissance à la Première dame Dominique Ouattara qui nous aide à atteindre nos objectifs de solidarité ". Chants, sketchs et jeux ludiques ont meublé la matinée de la solidarité.

Pour la petite histoire, la Fondation internationale mission d'amour, a été créée par Mme Fidèle Koné, le 22 décembre 2005, à la suite d'une expérience personnelle. Après des complications lors d'une grossesse, elle explique avoir failli perdre la vie pendant la césarienne.

Malheureusement, sa voisine de chambre n'a pas eu la même chance. A la suite de son décès, l'enfant qu'elle venait de mettre au monde a été abandonné à l'hôpital. C'est ainsi que l'idée lui est venue de recueillir les enfants dont les mères meurent en couches et de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Fidèle Koné précise que sa fondation reçoit des enfants de différentes régions du pays.

Le centre vit, selon elle, de dons, legs et cotisations.