Maroc: El Kelaâ des Sraghna - Une mobilisation exemplaire de l'INDH pour la promotion du soutien scolaire en milieu rural

El Kelaâ Des Sraghna — Dans le cadre des efforts inlassables déployés pour la promotion et la généralisation de la scolarisation, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la province d'El Kelaâ des Sraghna comme à l'échelon national, demeure mobilisée de manière exemplaire afin de garantir la réussite du projet phare du soutien scolaire en milieu rural.

Partant de sa conviction de l'importance du soutien scolaire pour les élèves du primaire, notamment en termes d'amélioration du niveau d'apprentissage et d'assimilation des élèves concernés, l'INDH, dans le cadre d'une synergie positive avec d'autres partenaires concernés par la question éducative, ne ménage aucun effort pour la réussite de ce chantier, dont le coup d'envoi officiel au niveau de ladite province, a eu lieu récemment, et de manière simultanée, à partir de deux établissements scolaires, à savoir le Groupement scolaire du village de Ktaoua- Ras Al-Ayne (10 km d'El Kelaâ des Sraghna), et l'Ecole centrale du secteur scolaire Laararcha relevant de la commune territoriale de Hiadna.

D'un coût global de 1.029.120 DH, ce projet cible au niveau de la province d'El Kelaâ des Sraghna, quelque 1.600 élèves ayant des difficultés en mathématiques et en langue française, issus de 17 communes territoriales, selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province d'El Kelaâ des Sraghna.

Inscrit dans le cadre de la démarche pragmatique de l'INDH visant, entre autres, à approfondir les connaissances des apprenants et à lutter contre le décrochage scolaire, ce projet comprend la distribution de fournitures scolaires et de moyens logistiques, l'organisation de cours de soutiens en mathématiques et en langue française, à raison de deux heures par semaine et par matière, outre la programmation d'une série d'activités parascolaires.

La mise en oeuvre au niveau provincial de ce projet pédagogique et éducatif si important et crucial dans le parcours scolaire des apprenants et l'enrichissement de leurs connaissances, sur la voie de l'excellence, est assurée dans le cadre d'un partenariat dynamique entre l'INDH, la Direction provinciale de l'Education, du préscolaire et du sport, et des Associations prestataires de services.

Une visite d'une équipe de M24, la chaine télévisée de l'information en continue de la MAP au groupement scolaire du Douar Ktaoua-Ras Al Ayne, a permis de s'arrêter de visu sur les efforts menés par l'Initiative, la direction provinciale de l'Education et l'Association "El Hosna" pour le développement, la culture et les actions sociales, à la faveur de la réussite de ce chantier de grande envergure.

Dans une déclaration à M24, M. Hicham Zahraoui, enseignant au sein dudit Groupement scolaire, s'est félicité de voir son établissement scolaire servir de l'une des structures pour le lancement de ce projet du soutien scolaire au profit des élèves inscrits en 3è, 4è, 5è et 6è années en mathématiques et langue française, soulignant l'importance du soutien scolaire pour remédier aux difficultés rencontrées par les bénéficiaires en termes d'apprentissage et de compréhension.

"Ce projet se propose de renforcer et de promouvoir l'apprentissage et de combler les déficits enregistrés chez les bénéficiaires dans ces deux matières", a-t-il enchaîné.

Même son de cloche chez M. Mohamed Labayhi, superviseur pédagogique mandaté par l'Association "El Hosna" pour qui, ce projet qui cible quelque 17 établissements scolaires au niveau de la province d'El Kelaâ des Sraghna, porte sur une série de séances de soutien scolaire en faveur des élèves, dans l'optique d'améliorer et d'approfondir leurs connaissances, de garantir ainsi l'égalité des chances entre eux, et d'améliorer leurs niveaux scolaires, et cela, selon des critères et des méthodes pédagogiques bien définis.