Maroc: M. Mayara souligne l'importance de renforcer la coopération parlementaire maroco-omanaise

Rabat — Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara a souligné, mercredi à Rabat, l'importance de renforcer la coopération entre les parlementaires du Maroc et du Sultanat d'Oman à travers notamment l'échange d'expertises dans les domaines liés à l'action parlementaire.

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur du Sultanat d'Oman, Said Ben Mohamed Al Baraami, M. Mayara a mis l'accent sur l'importance de renforcer la coordination et la concertation au sein des différentes instances parlementaires aux niveaux régional et international autour des questions d'intérêt commun, ainsi que sur le rôle que joue le groupe d'amitié parlementaire maroco-omanais dans le renforcement des liens de coopération entres les deux institutions parlementaires et entre les deux pays, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Dans le même sillage, M. Mayara a fait part de la disposition de la Chambre à s'ouvrir sur toutes les initiatives conjointes susceptibles de consolider les relations institutionnelles et de les hisser au niveau d'un partenariat productif.

Il a en outre mis en avant le rôle joué par les ambassadeurs des deux pays dans le renforcement des relations bilatérales en vue de les hisser à un niveau de partenariat stratégique, exprimant, dans ce sens, ses remerciements et sa gratitude au Sultanat d'Oman pour son soutien constant à l'intégrité territoriale du Royaume et à l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Maroc.

Le président de la Chambre des conseillers a aussi rappelé que le Sultanat d'Oman n'a eu de cesse de réitérer sa position soutenant l'intégrité territoriale du Royaume à différentes occasions aussi bien aux niveaux bilatéral que multilatéral.

Pour sa part, M. Al Baraami a mis en exergue la solidité des relations liant le Sultanat d'Oman et le Royaume du Maroc et les deux peuples frères, saluant le niveau de coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et culturel.

Il a également souligné la détermination des deux pays à promouvoir leur coopération bilatérale, évoquant les potentialités et les importantes opportunités offertes en matière d'investissement et de renforcement de leurs échanges commerciaux et économiques.

L'ambassadeur du Sultanat d'Oman a en outre salué l'approche efficiente adoptée par le Maroc, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et sous la supervision directe du Souverain dans la gestion de la pandémie du coronavirus, relevant que cette approche a fait du Royaume un modèle à suivre en matière de lutte contre cette pandémie.

A cette occasion, les deux parties ont mis en exergue la profondeur et la qualité des relations bilatérales dans les domaines politique, économique, social et culturel et l'intérêt qu'accordent le Souverain et Son frère le Sultan Haitham Ben Tarek au développement de la coopération entre les deux pays, ajoute le communiqué.

Elles ont également souligné l'importance de poursuivre l'action en vue de renforcer et de consolider les relations de coopération entre la Chambre des Conseillers et le Conseil de la Choura omanais, ainsi que d'intensifier la coordination et de la concertation entre les parlementaires des deux pays dans les différentes instances régionales et internationales.