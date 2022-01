Maroc: Chichaoua - Dar Talib Adassil, une illustration de la forte impulsion de l'INDH à la scolarisation dans le monde rural

Chichaoua — En tant que structure socio-éducative à vocation humaine et solidaire, Dar Talib (Maison de l'Etudiant) de la commune rurale d'Adassil (province de Chichaoua) se veut un exemple éloquent de l'engagement sans faille de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de la promotion de la scolarisation en milieu rural.

Inscrite dans le cadre du 4è programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", cette structure a été conçue de manière à réunir toutes les conditions nécessaires en termes de confort et de bien-être, combien indispensables à la réussite scolaire et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent.

De ce fait, Dar Talib d'Adassil constitue un espace inclusif dédié également à mieux lutter contre la déperdition scolaire dans les rangs des démunis issus des zones rurales, et à promouvoir une éducation et un apprentissage de qualité.

Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, cette infrastructure accueille quelque 100 élèves, issus des douars enclavés des communes rurales relevant du Caïdat d'Assif El Mal, dans une province réputée par la prédominance des zones rurales et montagneuses.

Réalisée en deux étages selon une architecture bien pensée afin de garantir aux pensionnaires confort et bien-être, cette structure d'accueil et d'hébergement comprend, entre autres, des dortoirs, une cuisine, un réfectoire, une salle de lecture, outre des dépendances administratives... etc.

Cette infrastructure, dont la gestion est assurée par l'Association de Bienfaisance Islamique d'Adassil, est à même de garantir aux bénéficiaires toutes les conditions d'une vie digne (hébergement, restauration, éducation, médicalisation), ainsi que le suivi pédagogique et l'orientation sociale.

"Dar Talib d'Adassil offre l'accueil et l'hébergement aux élèves issus des douars enclavés dans les communes rurales d'Imindounit et d'Adassil, dans le cadre des efforts consentis par l'INDH pour lutter contre la déperdition scolaire et la promotion de la scolarisation en milieu rural", a expliqué M. Jamal Achounad, président de l'Association gestionnaire de ce projet, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée d'information en continu de la MAP.

Faisant savoir que cette structure accueille quelque 100 élèves, avec l'ambition de porter sa capacité, M. Achounad a relevé qu'elle propose toute une gamme d'activités parallèles indispensables à l'épanouissement socio-intellectuel des bénéficiaires, dont un accompagnement social de qualité et l'animation sportive et culturelle.

Le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Chichaoua a alloué un budget total de 32,7 millions de dirhams (MDH) pour la construction de nouvelles Maisons de l'Etudiant et de l'Etudiante, outre les 20 unités déjà existantes, principalement dans les communes rurales de "Timezgadiouine", "Adassil", "Lalla Aziza", "Ahdil" et "Idouirane".

Le CPDH a également procédé à l'aménagement et à l'équipement d'une série de Maisons de l'Etudiant et de l'Etudiante, tout en allouant une contribution annuelle au budget de fonctionnement de ces structures.

Concernant le développement des infrastructures scolaires, un budget total de 32,3 a été mobilisé pour la construction et l'aménagement de plusieurs établissements scolaires au niveau de la province, en coordination avec la Direction provinciale de l'Education, selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province de Chichaoua.

S'agissant de l'axe relatif au transport scolaire, il a été procédé à l'acquisition de 26 véhicules pour un budget total de 11,8 MDH, dans le cadre des efforts de l'INDH en vue de faciliter le transport des apprenants vers les établissements scolaires, et ainsi réduire le décrochage scolaire. Durant la saison scolaire 2021-2022, le nombre de bénéficiaires du transport scolaire s'élève à 1.794 élèves.

L'INDH s'est également intéressée au soutien scolaire, en raison de son importance dans l'accompagnement des élèves et l'amélioration de leur rendement scolaire, à travers la mobilisation d'une enveloppe de 2,02 MDH.

Pour l'année scolaire 2021-2022, quelque 1.427 élèves ont été identifiés pour bénéficier de cet accompagnement, alors qu'un appel à manifestation d'intérêt sera lancé incessamment pour la sélection des associations souhaitant participer aux efforts du soutien scolaire au niveau de la province.

A cet égard, une enveloppe de 1,7 MDH a été allouée à ce projet, outre les 0,32 MDH dédiés au soutien scolaire des apprenants en phase d'orientation par des associations spécialisées.