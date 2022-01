Maroc: Architecture - Menara Holding met 4 étudiants à l'honneur

Casablanca — Le Groupe Menara Holding a mis à l'honneur 4 étudiants dans le cadre de son concours "Fontaine Ménara Space" qui s'adresse aux étudiants en architecture, architecture d'intérieur, design d'intérieur et arts plastiques de la région de Marrakech-Safi.

"Le défi qui leur était lancé était de concevoir et réaliser une œuvre d'art appelée 'Fontaine Ménara Space' destinée à trouver sa place au sein même du showroom du siège de Ménara Holding à Marrakech. Un showroom prévu pour accueillir différentes manifestations, comme des expositions de produits, des réceptions et des workshops. L'œuvre retenue devait s'intégrer esthétiquement et architecturalement au site", indique le groupe dans un communiqué.

Ainsi, Yassine Adnani de l'Ecole nationale d'architecture de Marrakech (ENAM) a été couronné grand vainqueur du concours, fait savoir la même source, notant que le niveau des candidats étant particulièrement élevé, le jury a donc tenu à mettre également en valeur le travail de trois autres étudiants.

Le binôme Ismail Mobtahij et Oussama Bayoumi de l'Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir se classent ainsi deuxièmes pour leur réalisation, suivis de Btissam Machhour de l'ENAM qui monte sur la troisième marche du podium.

Ce grand concours, qui a mobilisé le talent d'une centaine d'étudiants, "s'inscrit parfaitement dans la philosophie du Groupe, fidèle à l'esprit de son fondateur, feu Abderrahmane Zahid : mettre l'humain au cœur de ses préoccupations, en combinant harmonieusement l'expérience de ses plus anciens collaborateurs à l'audace et au talent des plus jeunes", tient a souligner le communiqué.

"Si Mohamed Zahid, actuel PDG du Groupe, a décidé de lancer ce concours, c'est aussi parce qu'en ces temps de pandémie, souvent très difficiles à vivre par des étudiants obligés de suivre des cours en distanciel, loin de leurs professeurs et de leurs collègues, il voulait mettre tous ces jeunes dans la lumière, leur donner de l'espoir, et afficher aux yeux de tout le pays ces nombreux talents", affirme le Groupe.

"J'ai voulu, dans ma réalisation, être à l'image de la marque. J'ai donc utilisé un maximum de matériaux de Ménara Holding et j'ai recherché un compromis entre la simplicité du concept et la volonté d'esthétisme, ce qui, je crois, a séduit le jury", a indiqué M. Adnani après sa victoire.