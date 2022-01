Madagascar: Antaninarenina - Les escrocs proposent de multiplier les billets

Une femme et d'autres personnes ont été victimes d'une escroquerie qui leur a fait perdre près de 10 millions d'ariary.

Ces candides gens ont confié cette somme à des individus qui les ont convaincus que les billets allaient se multiplier. Cette filouterie connue sous le nom de "masobe tsy mahita" consiste à démarcher des gens cupides et crédules, a résumé un enquêteur de la police judiciaire. Celle-ci a mis fin à l'arnaque en interpellant les deux escrocs à Antaninarenina.

Leur mode opératoire consiste à entrer en contact avec les victimes et à les persuader par une sorte de démonstration. Reste ensuite à leur faire avaler qu'un produit magique permet de dupliquer des billets de banque. La démonstration a lieu dans un endroit un peu isolé. Après avoir montré des morceaux de papiers coupés au format des billets de banque, et placés en sandwich entre les vrais ainsi qu'une fiole miracle, les escrocs réalisent un tour de passe-passe qui bluffe les victimes et les persuade de leur confier leurs économies.

Après avoir vu le tour de "magie", les victimes reviennent avec du liquide. Puis peu de temps après, lorsqu'ils ouvrent le paquet, il n'y a plus que du papier. L'argent n'est plus là. La dernière victime à Antaninarenina s'était méfiée et a alerté la police. Au rendez-vous suivant, les deux hommes ont été interpellés par la police. Ils ont été poursuivis pour escroquerie ou recel d'escroquerie. D'autres victimes ont également déposé plainte à leur encontre.

Selon la police, ces escrocs auraient réussi à dérober jusqu'à 30 millions d'ariary à leurs victimes. Et jusqu'ici, l'enquête n'a pas permis de récupérer la totalité de l'argent volé. Les policiers lancent ainsi un appel pour savoir si l'arnaque a fait d'autres victimes. Les voleurs ont été déférés hier au Palais de justice d'Anosy et ont été placés en détention provisoire.