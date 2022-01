Madagascar: ASIEF / Élections - Une simple formalité pour John Love

Le renouvellement du comité directeur de l'ASIEF se tiendra demain au Palais des Sports de Mahamasina.

Avant l'heure. Le mandat de l'actuelle équipe dirigeante de l'Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (ASIEF) ne prendra fin qu'au mois de mars, mais elle a décidé d'avancer les élections. Pour l'Assemblée générale élective de demain au Palais des Sports de Mahamasina, une seule candidature a été reçue, celle de l'actuel président Jean Aimé Andrianarison dit John Love. Il décide de briguer un deuxième mandat après le premier quadriennal (2019-2022).

Même s'il est seul à sa propre succession, les 120 délégués électoraux représentant les ministères et institutions passeront toujours par la voix des urnes. Et pour être élu, il faut récolter la majorité des voix. " Je reste confiant. Comme je l'ai annoncé et je le réitère ici, je dois continuer le travail que j'ai déjà commencé. La pandémie de Covid a aussi un peu freiné la réalisation de beaucoup de choses, mais cela n'a pas empêché la tenue des activités. Beaucoup reste encore à faire, surtout les réformes pour l'intérêt des fonctionnaires sportifs ", a fait savoir John Love.

Soutien étatique. Sa candidature unique témoigne déjà qu'il est difficile de se confronter à lui. " Je ne dirai pas que tout est parfait, il y a eu des lacunes, des problèmes et des choses à améliorer. Ce premier mandat m'a permis d'effectuer un constat parmi les membres de mon équipe qui partagent les mêmes visions pour le développement de l'association " a-t-il continué. Au sein de chaque ministère et institution, la section sport et santé a été constituée pour faciliter, encourager la pratique sportive pour les agents de l'État. " Je peux être fier du fait qu'en quatre ans, le nombre de fonctionnaires qui ont fait du sport n'a cessé d'augmenter.

Lors des championnats nationaux, il y a une forte mobilisation, même si gérer des milliers de personnes n'est pas facile. Je remercie aussi l'État pour son soutien car il s'implique davantage et nous espérons la continuité de cette action " a-t-il conclu. Autant dire que John Love est sur la voie royale pour rempiler pour un second mandat demain.