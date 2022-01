Madagascar: Andry Rajoelina à Moramanga - Pont Bailey installé, réouverture de la circulation aux poids lourds

Ouf de soulagement pour les transporteurs de marchandises, mais aussi pour la population de la capitale qui n'aura plus à se soucier d'éventuels problèmes d'approvisionnement en PPN et en carburant.

En effet, les trafics au niveau de la Route nationale numéro 2 sont désormais rétablis. Les travaux de mise en place du pont Bailey nouvellement construit au niveau du PK 108+600 sont complètement achevés. Le président Andry Rajoelina s'est rendu à Moramanga hier pour constater de visu la réalisation de ce nouveau pont Bailey, et pour procéder à la réouverture officielle de la circulation aux poids lourds. Il convient de rappeler que depuis mardi, les véhicules légers ont déjà pu reprendre la route en empruntant une déviation construite provisoirement. D'après les explications du ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, la durée des travaux d'installation de ce pont Bailey était de deux jours. La RN2 aura donc été coupée pendant seulement 72 heures suite à la rupture du barrage d'Ambodiakondro.

Dégâts. Bon nombre d'observateurs craignaient au minimum dix jours de coupure en voyant les dégâts laissés par le passage du cyclone Ana le weekend dernier. Faut-il rappeler qu'une quinzaine d'éboulements et d'effondrements ont été constatés sur la RN2. " Le port de Toamasina est le poumon de Madagascar et cette RN2 est considérée comme l'artère qui fait tourner l'économie du pays... 95% des marchandises et des besoins de la capitale passent par la ville du Grand Port. C'est pourquoi nous avons tout fait pour rétablir dans un délai record cet axe de route " , a déclaré le président Andry Rajoelina lors de cette descente. D'après les explications, ce nouveau pont métallique mesurant 25 m peut supporter jusqu'à 45 tonnes. Dans son allocution, le chef de l'Etat a salué le leadership du Premier ministre Christian Ntsay qui est resté à Moramanga, avec le ministre des Travaux publics Jerry Hatrefindrazana, pendant la durée des travaux.

Détresse. Comme Antananarivo, Moramanga a également été ravagé par les dernières intempéries. Outre les dégâts au niveau des infrastructures routières, de nombreuses maisons se sont également effondrées au niveau de cette localité. Le bilan officiel fait état de 199 familles victimes d'effondrement de leur maison et 2.586 personnes sinistrées, regroupées au niveau de 3 sites d'hébergement qui sont dans la grande salle d'œuvre de l'église des Père Carmes de Notre Dame du Mont Carmel à Ambarilava, à l'EPP Ankadibe et à l'EPP Zanabahoaka. Profitant de ce passage à Moramanga, le président Andry Rajoelina s'est rendu à leur chevet. La rencontre a été très émouvante. On voyait clairement qu'Andry Rajoelina était très touché par les appels de détresse lancés par les mères de famille. Le chef de l'Etat a fait don de vivres, de couvertures et de vêtements pour les sinistrés. Chaque famille reçoit aussi un "tosika fameno" de 100 000 ariary.

Reconstruction. Andry Rajoelina a aussi annoncé que l'Etat apportera son appui à la reconstruction des maisons ravagées. Il serait aussi question de distribution d'intrants agricoles. Il s'est adressé aux élus et aux responsables nommés au niveau du district de Moramanga, en rappelant que les autorités sont redevables envers la population. Le numéro Un d'Iavoloha exige ainsi que les aides sociales doivent parvenir dans chaque ménage. Un avertissement à peine voilée contre ceux qui seront tentés de détourner les dons destinés aux sinistrés. Le président a aussi visité les travaux de construction de la Maison de retraite de Moramanga. Les gros œuvres sont déjà terminés. Avant de quitter Moramanga, le président Andry Rajoelina a visité le barrage d'Ambodiakondro qui était à l'origine de la rupture de la RN2. Les dégâts au niveau de ce barrage a aussi provoqué l'interruption de l'approvisionnement en eau au niveau dudit district. Le chef de l'Etat a donné une instruction ferme au ministère des Travaux publics afin de réhabiliter au plus vite ce barrage.