Madagascar: Prévention des inondations - Le projet PRODUIR plus que nécessaire

La mise en œuvre du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR) avance à grand pas. Divers composants qui rentrent dans le cadre de ladite mise en œuvre ont été réalisés.

La situation dans laquelle s'est retrouvée et se trouve Antananarivo suite aux récentes intempéries interpelle sur l'importance du volet prévention dans la gestion des risques et des catastrophes. Une importance prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du Grand Antananarivo ou PRODUIR dont les chantiers essentiels concernent le curage et l'assainissement du Canal C3. Ce qui se trouve être une priorité dans la course pour la protection de la plaine d'Antananarivo contre les inondations pluviales.

Pour ce qui est des avancées et des acquis du projet, la partie " soft " concerne les " renforcements de compétences, notamment pour les acteurs du secteur urbain ". Ce qui s'est traduit par le renforcement des capacités institutionnelles pour une gouvernance urbaine résiliente, les études, le recensement des propriétés bâties. L'élaboration du Schéma régional de l'aménagement du territoire (SRAT) de la région Analamanga dans un esprit participatif qui a regroupé les acteurs régionaux, ou encore l'élaboration du Plan d'Urbanisme Détaillé (PUDé) de la Commune urbaine d'Antananarivo en présence des représentants des communes concernées par le projet PRODUIR constituent des manifestations concrètes. Des appuis en faveur des communes bénéficiaires du projet viennent renforcer cette partie " soft " du projet.

Majeur. Pour en revenir à la prévention contre les inondations, les 12 km du canal C3 seront curés pour une remise au gabarit. Au niveau du Canal C3 urbain (4,8 km) et du canal de jonction, les berges seront aménagées par la réalisation de murets de maçonnerie permettant une circulation soit piétonne soit motorisée, selon les secteurs. Des infrastructures de mobilité, comme des passerelles, seront également créées en lieu et à la place de celles existantes actuellement. Les aménagements sont conçus en intégrant les enjeux liés aux groupes vulnérables et les travaux de consolidation de la digue. " Des travaux qui devraient commencer une fois la construction du site de confinement d'Iarinarivo terminée ", note une source concordante.

En effet, le site en question devrait accueillir et traiter les boues extraites du canal C3. " Le contrat a déjà été conclu avec l'entreprise à qui les travaux vont être confiés ", rassure notre source. Outre ces chantiers, des travaux urbains en faveur des communes périphériques sont également prévus. Entre autres, 206 infrastructures réhabilitées ou construites au bénéfice des zones d'intervention du projet dont des infrastructures de mobilité (ruelles, voies carrossables, escaliers, passerelles en béton armé, infrastructures communautaires telles que des bibliothèques ou encore des infrastructures sanitaires comme les lavoirs et/ou les bornes fontaines. L'importance d'un tel projet pour la protection de la plaine d'Antananarivo et de ses habitants n'est plus à démontrer. Sa mise en œuvre ne pourrait qu'être bénéfique.