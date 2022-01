Madagascar: Nuit des idées - Des manifestations culturelles dans quatre villes de Madagascar

Consacrée à la libre circulation des idées et des savoirs, la Nuit des Idées se tiendra cette année sur le thème " (Re) construire ensemble ". Ce thème a été choisi pour explorer la résilience et la reconstruction des sociétés confrontées à des défis singuliers, les solidarités et les coopérations entre les individus, les groupes et les États, la mobilisation des sociétés civiles et les enjeux de construction et de fabrication et de nos objets.

Manifestation festive et participative, la Nuit des idées convie chaque année le grand public et des centaines d'intellectuels, créateurs, responsables publics et représentants de la société civile, à prendre part à des débats sur les grands enjeux de notre temps. Événement international, la Nuit des idées s'adapte aux contraintes de la propagation différenciée du virus selon les territoires. À Madagascar l'IFM (Institut Française de Madagascar) à Antananarivo abritera des activités à partir de ce jour, 27 janvier 2022.

14 heures, le court-métrage " La très IM POSSIBLE (re) construction " de Sitraka Randriamahaly sera projeté, deux conversations à bâtons rompus - dont la première partie verra la participation de la Cie Mbaks, tandis que la deuxième sera animée par la délégation féminine de Glasgow, la société civile, des élèves des EPP, des lycéens, des étudiants de l'Université de l'Itasy. Le débat sera modéré par deux érudits, Lova Rabary-Rakotondravony et Raoto Andriamanambe.

Ensuite, à 18 heures 15, " La soif du monde" de Yann Arthus-Bertrand sera diffusé. Dans les régions, les Alliances françaises abriteront des manifestations culturelles. À Tuléar, des artistes tels que Tariha, Tu' Slam , Sun Arofo percussion , Mami, Caylah proposeront des shows dans le jardin de l'Af Tuléar. À Morondava une table ronde et une scène ouverte seront organisées, pendant que l'Alliance française d'Antsiranana échangera durant cette nuit autour d'une projection, d'une intervention de danse et de slam, de conférences et de lecture sur cette thématique. Dans une année bouleversée par la pandémie, la Nuit des idées renforce les liens entre les participants et le public, les artistes et leurs convaincus.