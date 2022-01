Madagascar: Inde-Madagascar - Coopération dans les domaines de l'aide humanitaire et de la santé

Dans le cadre de la célébration du 73e anniversaire de l'Indépendance de la République indienne, une cérémonie s'est déroulée, hier, à la villa Finaritra, sise à Analamahitsy.

Et qui a vu la présence du président du Sénat Herimanana Razafimahefa et du ministre des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina. S'exprimant à l'occasion, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar Abhay Kumar a exprimé sa sympathie pour la perte de précieuses vies malgaches due aux inondations dévastatrices à Antananarivo la semaine dernière et a déclaré que : " L'Inde et Madagascar ont des relations bilatérales cordiales et amicales depuis l'Indépendance de la Grande île en 1960. L'Inde et Madagascar ont plusieurs programmes de coopération en cours dans les domaines de l'aide humanitaire, de l'éducation, de la santé et du renforcement des capacités, qui ont été bénéfiques pour le peuple malgache. "

Stabilité. Quant au Ministre des Affaires étrangères Patrick Rajoelina, il a déclaré notamment: " Nous félicitons l'Inde pour la 73e année de sa République et apprécions les solides relations bilatérales entre l'Inde et Madagascar. Je remercie également l'Inde pour l'aide qu'elle apporte à Madagascar. Je me joins aux trente secondes de silence pour les victimes des intempéries dans les régions de Madagascar initiées par l'ambassadeur et félicite l'Inde au nom du président de Madagascar, du gouvernement et du peuple malgache pour la 73e année de sa République.

En 73 ans sous cette constitution de 1950, l'Inde a fait face à plusieurs défis internes et externes pour servir d'exemple aujourd'hui en tant que pays démocratique avec ses 1,4 milliards d'habitants, devenue une grande puissance régionale et émergente avec sa politique SAGAR (sécurité et croissance pour tous dans la région). l'Inde se dirige vers la sécurité maritime et la stabilité dans la région marquant ainsi son importance.

En 73 ans d'application de la Constitution, ce pays est devenu une grande puissance régionale et émergente" .