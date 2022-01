Madagascar: Gestion des catastrophes - Remise des dons à la CUA et au BNGRC

La réception des dons s'est tenue hier à l'Hôtel de Ville Analakely.

Le secteur privé prête main-forte à l'Etat dans la prise en charge des sinistrés. C'est dans cette optique qu'Orange Madagascar a apporté son soutien aux autorités et aux sinistrés après les fortes pluies qui se sont abattues dans la Capitale. Orange Solidarité a ainsi remis, hier, des dons pour la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Ils ont été dotés de box internet avec des connexions à haut débit, de smartphones ainsi que de forfaits.

L'objectif étant de fluidifier les actions de coordination du BNGRC et le bon fonctionnement de la cellule de coordination de la mairie. Le premier magistrat de la ville d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, a également réceptionné les dons qui seront destinés aux familles sinistrées. Il s'agit notamment de 13 tonnes de riz et 200 bouteilles d'huile. En tant qu'entreprise citoyenne et responsable, Orange Madagascar répond ainsi à l'urgence en traduisant la solidarité en actions au plus près de la population à travers son association humanitaire Orange Solidarité Madagascar.